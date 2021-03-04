2014年的佔領運動，「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明，以及陳淑莊及邵家臻等九人，前年被裁定串謀與煽惑公眾妨擾等罪名成立。九人均就定罪提出上訴，被判監的戴耀廷及黃浩銘另就刑期提出上訴，案件今在上訴庭續審。代表戴耀廷的大律師石書銘表示，若比較2014年佔領運動與近年的暴力示威，佔中實屬和平示威，上訴庭應借今次機會，接納上訴方的減刑申請，給予公眾一個明確訊息，和平示威值得嘉許。他又指戴連同還柙的日子，已遭監禁5個多月，懲罰已足夠。上訴庭押後頒下書面判詞，但拒絕批准戴耀廷以原有條件繼續保釋。

散庭後，有旁聽市民大叫：「Benny，保重！」並向他揮手。戴亦揮手回應。上訴庭副庭長麥機智未有透露拒批保釋理由。

戴耀廷因串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判囚16個月。服刑3個多月後，他成功申請保釋外出，等候上訴。扣除假期，戴還餘下約7個月的刑期。而黃浩銘因煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，判囚8個月，早前已服畢整個刑期。

上訴庭副庭長麥機智今主動詢問律政司是否爭議戴耀廷的保釋問題，又詢問控方現時對戴於本案保釋的看法。署理刑事檢控專員譚耀豪稱不清楚西九龍裁判法院聆訊進度，但表明反對他繼續保釋外出。代表戴的香港大學法律學院首席講師張達明則指，有關戴的國安法的案件，應與本案分開處理，又指戴之前一直獲准保釋，希望能以原有條件繼續保釋。麥機智最終拒絕批出保釋。

代表戴耀廷陳詞的大律師石書銘指，原審法官判刑準則有誤，指戴耀廷的判刑量刑起點，比一些涉及暴力的示威案件為高，但佔領運動是和平示威，理念亦是反對暴力的公民抗命。他認同佔領運動有機會造成阻塞及對公眾生活造成影響，亦有一定程度的破壞，但上訴庭應該衡量程度。而且今天回看2014年的示威，對比起近年的社會運動，明顯和平得多。

石亦提出英國上訴庭的公眾妨擾案例「R v Roberts」，指案例提及上訴人應對事件有悔意，向公眾道歉。他指上訴庭不能視佔中為不負責任的社會運動，因三子在籌備佔中之時，已盡量避免影響公眾，例如揀選公眾假期，減低對公眾日常生活影響，其後在2014年10月亦曾公開向公眾道歉，上訴庭應該納入減刑考慮。

律政司則反對上訴方說法，指戴耀廷在原審首天已表示對佔領運動絕不後悔，認為16個月刑期不會過重。

【案件編號：CACC128/19】

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