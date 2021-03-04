本港出現首宗接種科興疫苗後死亡個案，死者被發現患嚴重慢性病。尚未接種疫苗的市民，如何才能安心打針？是否一定要事前做身體檢查保平安？《蘋果》請來感染及傳染病科專科醫生林緯遜教你如何自保。

●接種兩款武肺疫苗有何禁忌？

科興指明除對疫苗有過敏反應人士外，患嚴重神經系統疾病（如橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症、脫髓鞘疾病等）、及／或患有未控制的嚴重慢性病人士，不應接種科興疫苗。衞生防護中心亦指出，懷孕及哺乳期婦女不應接種科興疫苗。

至於BioNTech疫苗，藥廠指對聚乙二醇和聚山梨醇酯曾出現嚴重過敏反應的人士，不應接種。

●何謂未控制的嚴重慢性病？

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，無法客觀界定何謂「未控制」慢性病，須依靠醫護人員專業評估，血壓及血糖等指標亦能間接反映病情，覆診時醫生亦會講解病況，病人一般能以此判斷自身病情是否已受控。

但如果同時患多種慢性病，情況可能較為複雜，打針前最好尋求醫生意見，判斷病情是否受控。

●打針前須做身體檢查？

須視乎本身身體情況。林緯遜指，市民若平常自覺身體健康、不煙不酒、無長期病紀錄，及毋須定期覆診，患「隱疾」的風險相對較低，打針前並非必須求醫檢查。

●應該即場向疫苗中心醫護表明患長期病嗎？

根據政府建議，應先諮詢自己的醫生，因為疫苗中心人員無法調取病歷，未能掌握接種者的過往病況，即使表明患長期病，疫苗中心醫護也難以協助判斷是否適合接種。

●如何判斷自己適合接種哪一款武肺疫苗？

林緯遜指，BioNTech疫苗保護程度較好，適合感染風險較高的人士，但由於出現副作用的機率亦相對較高，若市民擔心副作用，可選擇科興疫苗。但如果市民如有列明的禁忌病，絕對不應接種，否則可按照自己的感染風險決定；若未能自行判斷，宜尋求醫生意見。

資料來源：感染及傳染病科專科醫生林緯遜、政府網站

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