過去先後有5人被控違反港區國安法，連同本案47名被告，全部皆由總裁判官兼國安法指定法官蘇惠德審理。而今次是蘇官首度批准國安案被告保釋。儘管如此，律政司提出覆核保釋決定；而按照法例規定，一旦律政司表明提出覆核，裁判官必須將被告羈留扣押，以待48小時內處理。前律政司副刑事檢控專員、現已私人執業的辯方資深大律師許紹鼎庭上要求主控官交代，覆核決定是否由律政司司長本人直接授權。惟蘇官未待主控官回應，便稱現在或許並非適當場合考究此議題。

律政司今引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核批准保釋的決定。蘇官解釋，由於律政司司長申請覆核批保釋的決定，而根據《刑事訴訟程序條例》第9I條，一經申請，則裁判官必須下令繼續羈押被告，並通知司法常務官，在48小時內帶到高院原訟庭法官席前。

蘇官今亦在庭上指出，根據法例，法庭沒有任何空間和酌情權，必須下令扣押本已獲批准保釋的15名被告。15名被告重獲自由的希望再次落空，他們最遲將於本周六再次出庭應訊。

前副刑事檢控專員代表辯方 要求主控交代是否鄭若驊直接授權申請

在蘇官宣佈即時還押15人後，前律政司副刑事檢控專員、今次代表被告林景楠的資深大律師許紹鼎，要求主控官交代此決定是否由律政司司長本人直接授權（delegate）。惟蘇官未待主控官回應，便稱現在或許並非適當場合考究此議題，他亦不會理會律政司的指示內容。

根據法例，若被告不獲准保釋，可以每八日向原審裁判官覆核保釋申請，亦可直接向高院提出申請。惟即使被告獲裁判官批准保釋，亦不代表他們可立即步出法院。

《刑事訴訟程序條例》第9H條寫明，「凡區域法院法官或裁判官准予任何人保釋，律政司司長可向法官申請覆核區域法院法官或裁判官的決定」。而根據第9I條，一旦律政司表明擬根據第9H條覆核保釋決定，而在律政司提出申請時，獲准保釋的人在場的話，則裁判官必須命令將該人羈留扣押，並立即通知司法常務官。司法常務官須在切實可行的範圍內，盡快安排將被羈留的人帶到高院法官席前。條例訂明無論如何，須在48小時內將被告帶到法官席前。

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