【本報訊】47子經歷多日審訊，有人身體不適，甚至要送院醫治，但亦有人仍「龍精虎猛」，不忘向外界呼籲大家不用擔心。鄒家成昨晚透過律師傳出一封給香港人的信件，形容現時反抗陣營不分派系、光譜、你我互勉、支持，絕對是大多數港人樂見，並勉勵大家要永不放棄。

冀繼續牆內外連結

鄒家成透過律師傳出的信件，先自嘲「會練靚啲字」，並以「各位香港人」作上款，指經歷三天保釋申請的漫長聆訊，大家都身心疲勞，而控方由始至終都無法解釋他們如何違反國安法和顛覆國家，亦無法解釋為何提早起訴卻又要時間「搜集證據」。他繼而指政權胡亂安插罪名，但大家都要好好生存，因活在白色恐怖下，正是考驗港人韌性的時期，「共同生存以渡過難關之餘，更要共同堅守信念，繼續牆內牆外、本地海外彼此連結」，而只有這樣才能保存民間力量。

他透露關押期間，各人爭相閱讀報章，能感受到大家支持，亦有賴港人支持，大家才能在如此艱難的時期撐下去，然後指在過去多年，反抗陣營中，不同陣營、光譜難免有衝突，但現時大家「完全不分派系、不分光譜、不分你我，一同手牽手、互相勉勵、互相支持」，稱相信絕對是大多數港人樂見，並指我們會好好活下去，惟有大家互相支持，永不放棄，向共同目標進發，方能共同渡過白色恐怖時期。

散庭後續有被告不適送院，其中鄒家成與岑敖暉不適，昨晚由救護車送往伊利沙伯醫院治理，當時鄒遭警員以鐵鏈鎖手押解，猶如重犯。