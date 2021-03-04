政府早前宣佈，食肆今日（4日）起須強制設「執枱專員」，違例者可被罰停晚市堂食及最多2人一枱為期14日。有食肆負責人批評措施令小店人手捉襟見肘，難如大集團般安排人手專責執枱。亦有食客質疑措施成效，「如果間餐廳真係有事，唔會因為有執枱專員而冇咁高風險」。

早前尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館出現爆疫群組，令港府再次對食肆增加額外防疫要求。全港餐廳今日（4日）起須安排至少一名員工擔任「執枱專員」，否則員工每次執枱後須更換手套或潔手，違者可被罰收停晚市堂食及收緊至2人一枱為期14日。

連鎖餐廳執枱專員戴胸針識別

早前尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館出現爆疫群組，令港府再次對食肆增加額外防疫要求。全港餐廳今日（4日）起須安排至少一名員工擔任「執枱專員」，否則員工每次執枱後須更換手套或潔手，違者可被罰收停晚市堂食及收緊至2人一枱為期14日。《蘋果》今午到旺角一帶食肆巡查，可見大部份連鎖餐廳，如「大家樂」及「譚仔雲南米線」等，均有安排員工擔任該職。大家樂更在店內安排兩名員工戴上「執枱專員」胸針以作識別，店內亦設有員工消毒區供職員消毒雙手。

黃店嘆增人手壓力 食客批封關才能根治

區內黃店亦有遵從有關安排，如茶餐廳「一日三餐」及「阿木台灣麵」等，亦有設1名員工專責執枱。有關員工執枱時均有戴上手套，收拾完後亦有清潔雙手和毛巾。不過，阿木台灣麵負責人Polly慨嘆，餐廳長期人手緊絀，今日更有兩名員工因故未能上班，有關安排只有大集團才能做長期做到，「我們已經要在門口量體溫、給表格，現在還要增加我們負擔。（執枱專員）真的很難做，除非他們（政府）自己下來做。」

至於中式點心店「喜惶」今日則因人手不足緣故，未能安排員工專責執枱，但員工每次送餐及執枱後，均有消毒雙手及毛巾。餐廳負責人Jason表示，小店難以特意安排甚至聘請一名員工專責執枱，認為只要確保員工做足消毒程序，便能減低爆疫風險，「Keep住搵個人棟喺度（做執枱專員），真係多餘。」

食客亦對「執枱專員」安排成效存疑。食客吳小姐及莫小姐均表示，若餐廳不幸成為爆疫場所，相信食肆不會因設置執枱專員而令員工感染風險降低，「我覺得呢個方法係多此一舉，因為呢個方法唔係解決疫症根源？（點先可以？）封關。」

食客斥派便衣巡查「擾民」

另外，本月初曾傳出食環署將派便衣人員加強巡查食客使用「安心出行」或填寫資料的情況。阿木台灣麵東主Polly稱，早前已有署方人員巡查，幸未因違規而受罰。但她認為署方加強巡查會令食客感到不安，影響食肆生意。食客李先生亦認為，假若署方人員須逐個排查食客的個人資料才放行，做法十分擾民，「唔通真係要我坐喺間餐廳等你打晒百幾個電話咩？」

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