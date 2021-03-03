【本報訊】47名民主派被政權清算檢控引來各界高度關注，中大政治與行政學系副教授周保松昨在fb發表題為〈我們必須在一起〉的文章，形容政府以串謀顛覆國家政權罪拘捕47人，是史上最大政治審判，又指他們甘願承受不可知的政治風險，「不為名不為利，只冀盡一己之力，救我城於水火」，讚揚他們為人正直，行事磊落，值得敬重。

周保松指，沒人能料當權者為撲殺這場民主運動，竟將47人全部提控，「希望通過囚禁他們的肉身，磨損他們的意志，斷絕他們的政治參與，給他們最嚴厲的懲罰，也給香港人最大的警告」，形容港人正站在歷史的重要關口，如何應對這場「大審判」，絕對會影響香港的政治發展。

張崑陽：心裏百般煎熬

他認為，港人在這場大審判下還有很多事可以做，「做記者的，為我們記下歷史真相；拍紀錄片的，為我們留下珍貴鏡頭；從事法律的，善用你的專業盡量幫忙；做老師的，告訴學生香港正在發生甚麼；為人父母的，不要害怕和孩子討論時事；正在讀書的，不懷憂不逃避，立志做個有思想有理想的人；用臉書的，不要懼於分享各種報道和評論」，強調政治大審判是極折磨也是契機，「讓政權的不義暴露於天下，讓世界更同情香港人的處境，也讓香港人更加團結」。

有份參加去年初選並出線、但現已離港流亡的張崑陽，就在fb上載蛋糕前的許願照，指沒有任何慶祝的意欲，並指看着47人受苦而未能協助，「心裏是百般煎熬與翻騰」，又希望47人奇蹟地獲保釋，「有你有我，才會快樂」。