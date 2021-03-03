批鬥劉利群，是因為她丈夫蔡海偉及無中生有的「縱容黑暴連儂牆」，跟手抽出另一個常秘劉焱，指她戴上港獨標誌「51口罩」，上綱上線成為「個人撐黑暴的政治表態」。劉焱受批鬥，另有原因，她是梁振英登場後的特首辦常秘，這個位置是協調特首、問責官員與各常秘的重要職位，究竟當日劉焱是否「阻礙」梁營人馬大展拳腳，不得而知。

目前攻擊AO黨的重炮，是曾經與劉焱共事的前新聞統籌專員馮煒光。他認為，董建華及梁振英非AO出身，出任特首時傳出的高級公務員不滿，即是AO黨不滿，不肯和中央信任的非AO出身特首合作。他批評AO「重英輕中」，政府重要政策文件第一稿一定是英文，AO視治權為他們的「私有產權」，是「香港最大的執政黨」、「最大的暗裏反中」政黨，相信已納入國家安全的雷達。他認為要解決AO黨，兩辦先要掌握730多名AO的人事檔案，日後所有AO要擢升，必須加上兩辦副署同意。

AO問題在保守不在反中

AO政務官是香港執政黨，在英治殖民地總督時代已經存在，並非甚麼重大發現，在民主國家，官僚體制與政客矛盾緊張關係長期存在。英國前首相貝里雅在回憶錄《旅程》中，同梁營政客一樣，對文官大加鞭撻。BBC經典電視劇《Yes，Minister 》中，以內閣行政事務大臣（政客）與常務次官（AO）Sir Humphrey（即香港特首辦常任秘書長）的衝突為主線。Sir Humphrey根本沒甚麼政治立場，他之所以事事抬槓，只不過是希望維持現狀。貝理雅回憶錄對Sir Humphrey作為典型代表的AO黨，有一番見解。他認為，文官致力維持「一個他所認識、所理解、相信如果脫離就會有風險的現狀，同時必須不惜代價去躲避風險」。這才是英國文官制度的問題所在。甚麼暗裏反中、去中國化、用英文草擬文件，乃捕風捉影。AO黨在英國這麼悠久歷史政黨政治體制中，幕後操控權力，游刃有餘，更何況是香港「愛國者」這一班雜牌軍業餘政客？

問責官員（政客）表面是決策者，常秘（AO）是執行者，但雙方擁有的政治資源相差很大，英文起草文件是因為各部門百多年的檔案是用英文文書，他們手上掌握的資訊就是武器，若沒有常秘協助，政客將會在公眾前顯得極其無知！吳克儉與常秘謝凌潔貞衝突，結果？吳克儉在公眾、議員、傳媒眼中是廢人。問題不是常秘「反中亂港」不聽指揮，而是政客根本不應效法私人企業，由上而下去指揮常秘工作。英國內閣大臣大部份是根據常務次官的政策建議行事，否則寸步難行。政客如走馬燈，AO是終生制，人手比例是50：700，AO多年的跨部門會議，發展出一套部門間互通消息，篩選資訊手法去應付政客，如果沒有AO做軍師，問責局長「撞板多過食飯」，最後變成廢柴一件。

政務官的保守性、維持現狀，本來是政府Build in的制衡力量，防止政客各式各樣「改革大計」。麥理浩總督1982年離任前最後的忠告是：「確保你的決策能夠走出港督府。」連大有為改革派的麥理浩也面對英國殖民地文官們掣肘，今日所謂「謀逆AO黨」，無中生有，徒令香港文革又多添一宗政治寃案。

劉細良

時事評論員