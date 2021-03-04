警隊針對壹傳媒廠房用地的案件再有動作。《蘋果》獲悉，繼日前拘捕壹傳媒前營運總裁丁家裕後，警隊國安處近日又聯絡壹傳媒多名現任和前任管理層，邀請他們到警署「落口供」，包括現任非執行主席葉一堅，以及20年前已經離開壹傳媒的羅燦及何國輝。此外，壹傳媒去年遭警方搜查的多個部門，部份員工亦接獲通知要求「落口供」。警方回覆本報查詢時僅稱，不評論個別案件。

壹傳媒主席葉一堅現時身在台灣，據了解，他在香港的家人近日接到警隊國安處的電話，表示希望邀請葉到警署錄取證人口供，並指是與「串謀欺詐」案件有關；葉的家人已回覆警方，指因疫情關係，葉短期內不會回港。

除了葉一堅，據悉《蘋果日報》創刊總編輯羅燦，以及90年代曾任壹傳媒市場及營業總監、《蘋果日報》行政總裁的何國輝近日同樣接到國安處電話，被邀請錄取口供。

3人均於上世紀90年代已加入壹傳媒

今次被國安處接觸的三人均是早在上世紀90年代已加入壹傳媒。其中葉一堅於1994年4月加入壹傳媒擔任《壹週刊》副總編輯，及後轉職《蘋果日報》，先後出任壹傳媒印刷媒體行政總裁及香港《蘋果日報》社長。葉在2016至2018年間曾任為壹傳媒非執行主席；創辦人黎智英在去年底辭任董事會主席後，葉一堅再獲委任為集團主席。

何國輝則於1990年加入壹傳媒，有份創辦《壹週刊》、《壹本便利》、《忽然一周》、《飲食男女》、《蘋果日報》等報刊，2000年短暫離開集團後回巢籌辦台灣《壹週刊》，至2001年再次離開壹傳媒。何隨後在星島集團、《信報》、DBC電台任職，2012年與林旭華、鄭經翰等成立D100數碼電台。

而羅燦則是《蘋果日報》於1995年創刊時的總編輯，並曾擔任過《蘋果》社長，1999年離開壹傳媒；羅之後先後在無綫電視、now新聞、《信報》、DBC電台，及路訊通任職。

部份員工接「落口供」通知

此外，警方去年8月進入壹傳媒大樓搜查，在集團行政部、採購部、資訊科技部等部門檢走大批物品，據悉有關部門近日亦有員工接到國安處來電，邀請到警署錄取口供，但就未有透露涉及甚麼案件。

《蘋果》曾聯絡被警方國安處接觸的人士，葉一堅表示不方便回應，何國輝則指暫時沒有任何回應。警方回覆查詢時僅稱，不評論個別案件。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！