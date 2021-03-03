【自由之家報告】

【本報訊】國際人權監察組織自由之家（Freedom House）昨日公佈《2021年全球自由度調查報告》，香港的總評分較去年再跌三分，100分滿分下得52分，低過西非國家布基納法索的54分，繼續屬於「局部自由」（partly free），其中政治權利一項只得不及格的15分。

這份報告評分是由40分滿分的政治權利及60分滿分的公民自由組成，香港在這兩項分別獲得15分及37分，總分為52分，是報告有為香港評分以來最低的一次。跟去年評分相比，香港得分全面倒退，當時分別取得16分及39分，合共55分。

報告提及香港過去一年由於中國越來越多的政治干預，「自由和自治受到極大削弱」，2019年反修例運動的連鎖反應導致香港自由度持續倒退，例如推行了港版國安法、以防疫為由推遲了9月進行的立法會選舉及11月令民主派立法會議員於議會總辭。

自由之家將中國評為不自由國家，100分滿分僅得9分，當中政治權利一項更只有-2分。報告批評其政權發揮的「惡性影響」遠遠不止限於香港，因為武漢肺炎爆發之初企圖隱瞞疫情，嚴重阻撓全球應對大流行的反應，同時又在聯合國人權理事會等國際組織嘗試取得更大影響力，並對其他民主國家的言論作出干預。

全球75%人面對民主倒退

台灣的民主則獲形容為亞洲最強，以94分列入自由國家。報告指台灣在不濫用手段的情況下，有效遏止武漢肺炎在當地爆發，跟對岸「獨裁的中國形成了鮮明對比」；台灣選民也在中國「虛假宣傳」等干預下，仍選擇了「反對兩岸統一的總統」，即蔡英文。

報告指自2006年以來，全球民主程度持續惡化，今年更達到最惡劣水平，被列為不自由的國家有紀錄以來最多，政治權利和公民自由下降的國家數量比增長的國家更多。報告指共有73個國家被下調分數，人口佔全球總人口75%。換言之，全球四分三人正面對民主自由收窄，被列為非自由國家的人口更佔全球38%。

自由之家總裁阿布拉莫維茲指仍有望改變現狀：「報告得出結論是，現今民主受到圍攻卻未被擊倒，其對手越來越強大，但它在普通百姓中有着恒久吸引力，正如我們看到今年的俄羅斯和緬甸（抗爭），是對自由前景的樂觀象徵。」