47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，一連四日在西九龍裁判法院提訊，傳媒報道保釋程序的限制問題，成為近兩天聆訊的焦點之一。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德今拒絕辯方與傳媒申請，表明不會剔除禁止報道保釋程序的限制。有法律界人士指出，規管報道保釋程序的《刑事訴訟程序條例》第9P條，對新聞自由確有限制，但仍有存在必要，以免可能影響調查和公平審訊。

有大律師指出，《刑事訴訟程序條例》第9P條限制報道披露細節。傳媒雖有責任就事實作出報道，惟在條例規管下，報道太深，怕觸犯法例；報道太淺，又怕「畀讀者話冇料到」，存在兩難。不過，大狀指條例雖限制了報道自由，惟他相信立法時已在新聞自由和公平審訊之間取得平衡。

大狀指，該條文的立法主要原因，是要防止出現影響審訊的情況。即使案件並非交到有陪審團的法庭審訊，亦要確保不會出現調查期間有資料外洩、證據被毀，或嫌疑人「走佬」的情況。

大律師又稱，雖然法官有酌情權剔除禁止報道的限制，但沒有明文或案例提到必須考慮甚麼因素，才可行使有關酌情權，估計其中一個可供考慮的因素是公眾利益。

另有律師則認為，9P與新聞自由沒有太大關係，因為要考慮到審訊公正性。他指，雖然公眾知情權十分重要，但若「將案件背景、被告資料disclose晒出嚟，造成嘅影響可能更深」。他舉例：「譬如被告喺保釋期間講過一啲嘢，審訊時候又講另一套，會畀陪審團覺得佢講大話，不如釘（裁定有罪）佢啦；又或者覺得，乜佢咁慘㗎？放佢啦！」導致審訊不公。

根據《刑事訴訟程序條例》第9P(1)條，除非法庭覺得為了社會公正而有所需要，否則任何人不得就任何保釋法律程序，在香港以書面發佈或廣播載有任何並非條文所准許事宜的報導。

條例第9P(2)條訂明，保釋法律程序的報道，只可載有該等法律程序相關人士的姓名、被控罪行、法庭名稱、裁判官或法官姓名、受聘大律師及律師姓名、保釋法律程序的結果及保釋條件詳情、以及押後至何日何地。一旦違法，定罪後可判處罰款50,000元及監禁6個月。

【案件編號：WKCC813/21】

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