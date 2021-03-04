5歲女童疑遭親父及繼母虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，案件今在高等法院續審。女童嫲嫲出庭作供，指女童為人討喜。後來被告夫婦帶同兩童搬走，事出突然之餘，更聲稱沒有商量餘地。此後她一直無法聯絡兒子，只曾在街上兩度遇見兩孫，最終要鬧上警局才獲兒子接聽電話。辯方盤問時指，被告夫婦搬走，是因為嫲嫲縱容兩童；嫲嫲表示不知情，並指接受兒子對兩童體罰，皆因兒子身為父親，理應不會大力打。

本案首被告（30歲）為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，第三被告（57歲）則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首被告及次被告均否認謀殺罪。第三被告則否認四項虐兒罪、即於上述日子虐待Z及X。

首被告的媽媽、女童Z及男童X的嫲嫲今供稱，X表現「沉沉默默，沉沉靜靜」，也不算奀皮，只是比較懶惰。嫲嫲偶爾會「用隻手啪吓佢屎忽」，其學校不曾投訴X有行為問題，只是比較懶惰。

嫲嫲透露女童Z討人喜歡 「爸爸好錫佢」

嫲嫲形容Z討人喜歡，性格開朗，頗有主見，「自己認定嘅事冇錯就冇錯」，也喜歡與人接觸。Z聽畢別人的話，會自行過濾，自認為是正確的才會去做，但會百分百聽嫲嫲的話，也會聽爸爸的話，「因為爸爸好錫佢」。至於面對次被告即繼母，Z也不會反駁。嫲嫲作供期間提及Z時，一度語帶哽咽。

嫲嫲供稱，兩童的親母搬走後，仍間中與兩童見面，又謂次被告及後帶同其親女搬入住所，Z和X與她們相處不錯，兒子夫婦對待子女的方式也和正常家庭分別不大。嫲嫲和次被告間中會聊天行街，次被告也會為X檢查功課和溫書。而兒子有時會以藤條和衣架體罰Z及X，夫婦兩人亦曾要兩童罰企及罰抄。

及至2017年8月，兒子突然告知她，會與次被告及三名小童搬走，聲言沒有商量餘地。起初兒子沒有正式交代原因，及後自言出身於單親家庭，這樣做是希望給X一個較完整的家庭。嫲嫲因起初不知兒子為何搬走，一怒之下刪除WhatsApp、WeChat等即時通訊軟件。

嫲嫲又稱，兒子一家搬走後，一直無法致電他，只曾在街上兩度碰見Z及X放學。其中一次嫲嫲在兩童面前流淚，但Z仍感到開心，而X表現則一如平常。

控方表示，嫲嫲在同年某天擔心Z和X，因而與另外兩名兒子到X就讀學校，希望得悉X的狀況，惟校方拒絕提供相關資訊。嫲嫲於是到警署報案，由警員致電首被告，她才得以跟兒子通話。當時兒子表示X「好好，冇嘢」，之前受傷的傷勢也已獲處理，兒子又謂X日後會聽嫲嫲來電，又提到Z仍正與次被告磨合。

次被告對小朋友管教甚嚴

首被告一方盤問嫲嫲時指，自從次被告搬入後，兒子的性情有變。嫲嫲稱兒子一向脾氣較急，不清楚是否如此。

嫲嫲亦同意次被告對小朋友「好嚴」，有一次X在次被告向他說話時「郁一郁個鼻」，次被告便向兒子投訴X沒禮貌。嫲嫲又稱，次被告搬進住所前，由她負責照顧兩童，「啲細路仔就好輕鬆嘅」，皆因她較注重他們的健康，不會在功課上給予壓力。辯方大狀則指出，兒子夫婦搬走是因為嫲嫲很縱容小朋友，認為這樣對小朋友成長不好，嫲嫲對此表示不知道。

盤問下嫲嫲亦稱，在兒子搬走時，她曾晦氣地說既然搬走，便沒有商量餘地，「仔乸唔好來往啦」。辯方指被告夫婦結婚前，嫲嫲曾表明如果兒子認為婚後不能和她同住，兒子可以搬走，但「唔可以帶啲細路仔走」。嫲嫲同意辯方所說。

次被告一方盤問則指，X氣管較差，間中有氣喘，嫲嫲因而很少給他喝可樂及吃雪糕，嫲嫲同意。至於Z則要大人幫忙擠牙膏，也要花10分鐘刷牙，嫲嫲只稱她需要別人幫忙拿牙膏，可以自行擠牙膏，但不肯定刷牙需時多久。

作供完畢稱「我個仔好孝順……」

代表第三被告「哎呀外婆」的大狀指出，嫲嫲曾見過兒子對子女打手板腳板，而她認為此舉可接受，故此沒有阻止。嫲嫲同意，並指兒子只打了幾下。至於兒子用藤條打子女，嫲嫲稱他應是使用較幼竹枝而非藤條，又謂：「做爸爸應該唔會好大力。」嫲嫲也認為兒子以衣架打子女的做法可以接受，相信他只是象徵式處罰。

大狀也指，嫲嫲和兒子曾有協定，如若兒子體罰子女，嫲嫲不會干涉。嫲嫲稱：「大家心知嘅啫，冇話協定。」她又認為，父母教導子女期間，如果所為不太過份，她不會參與。

嫲嫲作供完畢後，一度表示有話要說，稱：「我個仔好孝順……」惟遭法官黃崇厚打斷。

聆訊繼續。

【案件編號：HCCC28/20】

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