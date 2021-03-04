被內地旅客瘋搶的九價子宮頸癌疫苗，前年曾湧現冒牌貨，申訴專員公署主動調查，並於今日發佈結果。公署指，有關疫苗早供應緊張時，衞生署未有即時監測，也無權以偵查冒牌疫苗為由巡查相關醫療機構，事後也沒向市民交代加強監管措施。公署亦指，料武漢肺炎疫苗需求非常龐大，不排除本港可能出現水貨以至冒牌疫苗，促政府保持疫苗安全性、效用及接種安排的透明度，並做足把關工作。

前年7月本港有醫務中心涉嫌提供冒牌九價子宮頸癌疫苗，經傳媒廣泛報道後，申訴專員公署主動調查政府監管私營醫療機構提供疫苗機制，今日發佈結果。調查指出，九價子宮頸癌疫苗自2018年起供應變得緊張，不少來港的內地旅客投訴未能於私營醫療機構接種已預訂的疫苗，但衞生署未有即時加緊監測，如要求海關增加核查進口的相關疫苗等。

調查續指，衞生署無權單純以偵查冒牌疫苗為由，例行巡查相關私營醫療機構，不法份子因市場需求殷切便乘虛而入，提供水貨或冒牌子宮頸癌疫苗。公署指出，有關九價子宮頸癌疫苗的投訴於前年5月起顯著上升，其後衞生署及海關加強調查及實施多項監管措施等，有關投訴迅速回落，至今暫未見違規個案，但同期內地旅客減少來港，亦可能與此有關。

調查也指，2019年中經傳媒報道有私營醫療機構涉嫌提供有問題的九價子宮頸癌疫苗後，食衞局及衞生署均沒主動向市民詳細交代有關的監管機制及加強措施，市民從當局收到的相關資訊非常有限。

促政府把好關防水貨或冒牌武肺疫苗

此外，政府上月底開始為市民接種武漢肺炎疫苗，公署在調查中亦特別指出，有關疫苗面世初期的需求將會非常龐大，「有關疫苗的供應、安全性、效用、試驗結果等方面的資訊很容易會出現混亂，甚至引起公眾誤會以致猜疑」，也不排除有生產商將疫苗供應予個別地方的私人市場，屆時香港私人市場可能出現水貨以至冒牌貨，政府必須保持疫苗安全性、效用及接種安排的透明度，並做足把關工作。

公署建議，食物及衞生局和衞生署提高有關新引進疫苗的資訊透明度，主動向市民提供新疫苗的安全性、效用、供應等訊息；若發生重大的藥劑製品事件，應盡早主動向公眾交代相關的監管機制，並將藥劑製品於市場的供求情況納入衞生署市場監測機制的風險評估因素。

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