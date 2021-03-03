【本報訊】盛傳有意會捲土重來出戰下屆特首的前特首、全國政協副主席梁振英昨接受路透社訪問時，被問到會否再次參選特首時稱，「我會竭盡所能為香港服務，為國家服務」，意味他不排除要會重奪特首寶座。

身在北京準備出席兩會的梁振英接受路透社專訪時，被問到會否重返特首崗位，梁回應：「I’d do anything to serve Hong Kong well and to serve the country（我會竭盡所能為香港服務，為國家服務）」，又說自己卸任特首三年以來，不是袖手旁觀 。至於是否競選下任特首？梁說出參選特首的要求，包括要年滿40歲，以及在港經常居住20年，直言他是數百萬有資格參選的人之一。

屢就社會問題批評林鄭

有傳北京有意染指香港的選舉制度，包括削減區議員特首選委議席，並將立法會選舉由現時的5區，重劃為18區並以雙議席單票的形式選出議員。梁振英在訪問中拒透露任何細節，只說如果不對於選舉制度作出任何改變，有機會選出不忠誠、不愛國的立法會議員，也包括特首。他也重提特首可以透過協商產生的建議，稱有可能會繼續沿用選舉，但協商也是一個可行的後備方案。

政圈早已盛傳梁振英有意再選特首，他自落任後不時就社會議題在網絡上發表意見，亦多次就社會問題批評林鄭月娥，暗指她「避難」，雙方不時隔空擦出火花，如雙方曾就特首應否由協商產生隔空交火。

而被視為「梁粉」的前新聞統籌專員馮煒光，日前撰文指「AO黨」是最大反中政黨，矛頭直指林鄭及其愛將、公務員事務局局長聶德權，而另一「梁粉」作家屈穎妍也曾多次撰文批港府抗疫不力，矛頭也是指向林鄭。