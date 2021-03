【本報訊】盛傳有意會捲土重來出戰下屆特首的前特首、全國政協副主席梁振英昨接受路透社訪問時,被問到會否再次參選特首時稱,「我會竭盡所能為香港服務,為國家服務」,意味他不排除要會重奪特首寶座。

身在北京準備出席兩會的梁振英接受路透社專訪時,被問到會否重返特首崗位,梁回應:「I’d do anything to serve Hong Kong well and to serve the country(我會竭盡所能為香港服務,為國家服務)」,又說自己卸任特首三年以來,不是袖手旁觀 。至於是否競選下任特首?梁說出參選特首的要求,包括要年滿40歲,以及在港經常居住20年,直言他是數百萬有資格參選的人之一。

屢就社會問題批評林鄭

有傳北京有意染指香港的選舉制度,包括削減區議員特首選委議席,並將立法會選舉由現時的5區,重劃為18區並以雙議席單票的形式選出議員。梁振英在訪問中拒透露任何細節,只說如果不對於選舉制度作出任何改變,有機會選出不忠誠、不愛國的立法會議員,也包括特首。他也重提特首可以透過協商產生的建議,稱有可能會繼續沿用選舉,但協商也是一個可行的後備方案。

政圈早已盛傳梁振英有意再選特首,他自落任後不時就社會議題在網絡上發表意見,亦多次就社會問題批評林鄭月娥,暗指她「避難」,雙方不時隔空擦出火花,如雙方曾就特首應否由協商產生隔空交火。

而被視為「梁粉」的前新聞統籌專員馮煒光,日前撰文指「AO黨」是最大反中政黨,矛頭直指林鄭及其愛將、公務員事務局局長聶德權,而另一「梁粉」作家屈穎妍也曾多次撰文批港府抗疫不力,矛頭也是指向林鄭。