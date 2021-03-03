中共對台、對港政策正急劇左轉，過往頻頻見之傳媒的惠台、惠港政策，如今被指未能讓台灣、香港「人心思歸」，是對台、港離心的錯誤獎勵，一些御用學者更公然鼓吹收緊惠台、惠港政策，讓台灣人、香港人知道要享有這些政策就不能背離中國，近期禁止入口台灣菠蘿就是要富台變窮台，強調愛國愛黨者治港就是要赤化香港。

台灣財政部日前公佈的數據顯示，2020年台灣對大陸及香港的出口額達1514.52億美元，而自大陸及香港的進口額為647.79億美元，貿易順差達866.73億美元。在武肺疫情下，台灣去年出口大陸佔整體出口比重達到43.8％，較上年提升了3.7個百分點，顯示兩岸經貿依存度不降反升。

台灣對大陸的出口額與貿易順差均創歷史新高，據說讓大陸民眾「不高興」，中國學者因此質疑，中國的惠台、富台政策是否該繼續，中國近日禁止入口台灣菠蘿也是在這個背景下出台。其中具代表性的言論是，北京航空航天大學（北航）戰略問題研究中心主任王湘穗在接受內地網媒訪問時表示，中國應改執行「窮台」政策，讓台灣體認到，想從大陸獲得好處就必須統一。

赤港終成窮港

這種心態早已出現在對港政策上。中國五毛與香港親共政客一再強調港人要飲水思源，對林鄭月娥等高官動輒感謝國家感謝黨並不滿足，雖未有明言要「窮港」，但不只要香港融入大灣區，更要改變香港的管治模式、選舉模式，照搬中共的那一套。如果說，中共的「窮台」政策只不過影響部份台灣產品行銷大陸，不可能真的讓台灣變窮，反可能激發台灣民怨，那麼，中共赤化香港的影響就深遠得多，勢必影響香港國際金融中心地位，倒真有可能出現香港變「赤港」再「窮港」的結局。

諷刺的是，中共對台、對港政策向左轉時，北航出了哼哈二將，令北航儼然成為中共對台對港決策的重要智囊。一個是明言要窮台的王湘穗，另一個是極力赤化香港的田飛龍。田飛龍是北航一國兩制法律研究中心執行主任，他曾指控支聯會違國安法，曾點名批評李國能、馬道立對國安法「作出誤導性判斷」、「理解偏頗」，近期更力推香港改革選舉制度、要溫和理性反對派改造成「新香港政治人」，以期達到愛國者治港。

北航近期在台港問題上發出的聲音及在台港引起的迴響，在中國各大學府中當是首屈一指。看看北航校長在官網上的致辭，不難看出其來有自：「建校68年以來，北航始終傳承聽黨話、跟黨走的紅色基因，堅持為黨育人、為國育才的初心使命。」北航學者提出的對台對港政策自然是聽黨話、跟黨走，更是名副其實，不只離地，簡直是可以上天，也無愧於北航「空天報國」的口號。

李平