2019自由之夏，在衝突前線抗爭的，是那不畏強權的年輕人身影；2021初選大審判中，在警察面前擔當「前線」、同路人身後擔當「後勤」的，則是那老而彌堅的身影。今日下午的西九龍裁判法院外，仍有大批市民捱風抵雨等待47人的審訊結果，茶、暖貼、傘、飯盒、漢堡包、湯水，你想到的物資，都會突然有人以親手遞上。康先生是有份向排隊市民派發樽裝茶的有心人之一，今年已七旬的他，每次提起年輕人都會不禁哽咽：「運動我都有出去，睇住啲𡃁仔俾佢哋打⋯⋯真係自己做唔到，惟有幫手派吓嘢。」

連續第四天到場聲援的康先生，今日在法院外將一樽樽印有「香港人加油」的樽裝茶，親手向其他同路人送上。外表硬朗的他，提到香港發生的種種不公義，亦不禁眼泛淚光，「我而家70歲⋯⋯仲做到乜嘢？運動我都有出去，睇住啲𡃁仔俾佢哋打！真係自己做唔到，惟有幫手派吓嘢，我只係做到呢啲」。他又指，自己連日到場，是為了聲援47名初選被捕者，「依家香港政府係做到諗吓都有罪！仆街，呢個政府係咩政府呀？」

堅守香港鬥長命：睇住中共滅亡！

康先生形容，今次47人所負上的是莫須有罪名，故對他們能否獲保釋感到不樂觀，又狠批《國安法》紅線太闊，「講一句一生平安都有罪，仲可以點樣？」在訪問中，不時都會感受到康先生對香港的絕望，他更着年輕人不要留在香港，「有能力真係要走」，但表示自己不會考慮移民，會堅守在香港，「留喺度希望同佢鬥長命，睇住中共滅亡！」

同樣是連日到場的吳小姐，在過去數天的聲援中留意到法院附近並沒有食肆，今日特意到黃店購買麵包到現場派發，「大家醫吓肚，同埋係一個鼓勵，嗰樣嘢係咩其實唔重要，其實係個心意」。她指，即使在目前的社會氣氛下，仍然有不少人無懼紅線挺身而出，認為自己亦有責任出一分力，讓同路人不會感到孤軍作戰，「我唔止係想成為支持人嘅一分子，亦都係想被支持」。

相比47人 自己沒有資格放棄

在《國安法》下，港人在舉手投足前，都不禁會自我審查，吳小姐承認，自己派麵包、甚至在到場聲援前，「都要自己打心理戰，唔知道會唔會惹麻煩」。但她強調，相比身陷囹圄的47人，自己「冇資格驚、冇資格攰、冇資格放棄，佢哋都未放棄，我哋完全冇呢個資格，佢哋承受嘅比我哋更多。」

吳小姐又引述一位來自杜拜的黃店老闆說：「自由可能真係會消失，但當你仲可以堅持嘅時候，就唔可以放棄，呢個係你嘅權利。」她指，這句說話一直都緊記在心中，希望可以感染其他同路人，「就算可能最後都係徒勞無功，但係最少自己盡咗力」。

市民派黃傘遭警截查：獨裁政權覺得好特別

陳小姐今日在法院外向同路人派發黃色雨傘，被問到為何兩次到場聲援，她毫不猶豫地說：「因為我有良心。」她續指，來到法院現場的人都知道，今次是不公義的審判，故自己到場聲援亦是為了公義。法院今日全日都下着濛濛細雨，陳小姐向同路人派傘時一度被警員截查，她形容，自己派傘只是基本人性所為，「好似見到小朋友跌咗落井都會救起佢，啲人喺度咁好咁有心排隊」，又表示其實自己的舉動毫不特別，「只不過啲獨裁政權覺得好特別⋯⋯黃色係就嚟變咗禁色」。

傍晚5時多，數名巿民拿着兩大個裝滿熱水的熱水壺，為在西九法院外冒着風雨等候保釋裁決的巿民和記者，送上熱湯、薑茶和飯團，並稱：「主要畀啲巿民同記者，因為呢幾日大家都辛苦喇。」亦有數名巿民自費買來多個飯盒，向在場人士分發，並稱：「咁樣做我會舒服啲。」

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