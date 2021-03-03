【本報訊】武肺席捲全球，高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）發表最新世界大學學科排名，特別提到武漢兩大學因撰寫五篇被引用率極高的武漢肺炎研究論文，致其醫學學科排名上升。有本港大學醫學院教授分析，疫症源起武漢，當地大學較易取得相關數據並率先發表論文，自然多人引用。

QS指中國大學的全球排名有進步，尤其在「探索解決人類面臨的最緊迫問題的領域中表現突出」。據論文數據庫Scopus，全球11%武肺相關研究出自中國的大學，僅次於佔26%的美國。

五論文引用率高帶挈醫科

武漢大學的醫學學科排名由251-300升至201-250，同樣位於武漢的華中科技大學的醫學學科排名亦躋身前300名。QS提到，上述兩間大學撰寫五篇被引用率極高的武肺研究論文，以致醫學學科排名上升。

有不願具名的本港大學醫學院教授分析，疫症源起武漢，當地大學較容易取得相關數據，率先出版研究論文。由於初時未有其他同類研究出版，而世界有需要認識該病毒，這些論文自然多人留意及引用。他形容每當有新興流行病出現，例如「沙士」時都有類似現象。

至於本港大學的學科排名，香港大學共有28個學科被評為全球前50名，在亞洲排名第5，次於新加坡國立大學、日本東京大學、中國北京大學，以及南韓首爾大學。港大排名最高的學科是全球排第3的牙科。香港中文大學則有19科位於全球前50名，排名亞洲第8。中大表現最好的學科是傳播與媒體研究，排名上升至第11名。