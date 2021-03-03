【本報訊】前年太子8.31事件兩個月當晚，年輕智障髮型助理在旺角遇警截查，被搜出兩支以報紙包裹的鐵筆、手袖、頭套等。髮型師被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，辯稱鐵筆乃友人借出，用於拆除家中櫥櫃，友人更出庭作證稱當晚約被告在旺角晚膳並交收。裁判官劉淑嫻昨裁決指，案發現場沒發生不法事件，遑論有公眾集結或示威，不足以推論鐵筆有不法意圖；且被告所言有可能是真，裁定罪名不成立。

被告曾進威（21歲），被控前年10月31日在旺角道與上海街交界管有兩支鐵筆。其友人供稱，被告案發前約一個月向他借鐵筆，以撬起瓷磚並拆除家中櫥櫃，二人相約案發當晚在旺角一間餐廳用膳，同時交收鐵筆。被告僱主亦出庭解釋，手袖是用來防止染髮劑沾到手臂；而進行頭髮療程時有可能產生煙及甲醛，頭套則可掩蓋口鼻。

劉官裁決指，拘捕被告的警員21781陳紹麟（譯音）作供清晰合邏輯，不過涉案鐵筆當時有報紙包裹，被告需要如「拆禮物」般拆開報紙方看見鐵筆，若被告當時打算使用鐵筆，沒理由將之包着；且鐵筆比被告當時背着的背囊長，他拿着鐵筆的做法合理。

案發現場無示威

此外，現場沒發生不法事件，遑論有公眾集結或示威，不足以推論鐵筆有不法意圖，劉官認為友人的說法有可能為真。對於控方質疑，鐵筆若曾被使用理應留有花痕，惟涉案鐵筆的花痕不太嚴重，劉官反駁指質疑欠缺證據支持。

至於僱主證供，劉官認為部份說法不合邏輯，指戴上頭套後會露出眼睛，不但沒僱主所言的效用，也會影響客人觀感，甚至嚇怕客人；且髮廊內有儲物櫃，被告沒理由帶着頭套外出。劉官續指，頭套雖然可用作掩飾身份，惟難藉此斷定被告有意作非法行為。此外，劉官亦指一般人看見配備長槍、盾牌等裝備的警員也可能感害怕，遑論有特殊背景的被告，不排除他是因害怕才逃跑和將鐵筆掉到地上。劉官並批准辯方申請，將鐵筆交還被告以歸還給友人。

案件編號：WKCC897/20