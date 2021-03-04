47名民主派因初選被指涉違《國安法》的串謀顛覆國家政權罪，法官蘇惠德稱批准當中15人保釋後，律政司隨即上訴，47人繼續還柙。今日到庭聲援的工黨副主席李卓人怒批律政司做法惡毒，即使法官批准其中15人的保釋申請仍即時提出覆核，「折騰咗佢哋咁多日，而家仲要趕盡殺絕」，他並指法庭完全沒有解釋保釋準則，「點解其他唔得？點解呢15個就得？呢啲全部冇準則」。他擔心上訴過程只是「做場戲」，一早已經定好劇本，挑選其中15個人稱可以保釋，給予假希望，折騰一輪卻將他們全部關押，同時透過此分化反對力量。

全國兩會正在北京舉行，李認為，警方突然提早起訴47人是「做畀兩會睇」，整個過程「做畀共產黨睇」，用最惡毒方法整治民主派，同時掃除內地提出改革選舉制度的障礙。

知悉吳敏兒退黨 對其為政治理想犧牲感痛心

對於其中一名被告、工黨吳敏兒傳已經退出工黨和職工盟，李卓人稱，已經通過律師知悉吳退黨的請求，工黨完全理解和支持她的決定，指吳上有高堂，亦有相依為命的女兒，認同吳的自由是最重要的考慮，也對吳不獲保釋、為政治理想而犧牲感痛心。他呼籲香港人在艱難時間要堅持。

陳皓桓斥律政司失去人性

民陣召集人陳皓桓批評，律政司覆核的決定反映政府已「失去人性」，又斥政府利用《國安法》控告初選參選人荒謬，再加上連日聆訊折磨被告及其家屬，「折磨爭取民主嘅香港人」。他呼籲港人堅守信念，「唔好放棄民主、自由、公義，呢個係我哋原則，亦都係我哋底線」，亦呼籲政府回應市民訴求而非打壓。

社民連吳文遠批評，律政司對15名原已獲准保釋的民主派人士即時提出上訴，令15人需要即時再被還押，只能以兩個字形容有關做法：「賤種」。他批評，47人過去一星期所受到的折磨，本身已是一條不公義的罪行，令所有家屬每日都提心吊膽、以淚洗面，「到最後15被告同佢哋家屬因為蘇官嘅決定，佢哋有30秒嘅希望，律政司就一嘢掃走佢」，他希望高院稍後能批准47名民主派人士保釋外出。

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