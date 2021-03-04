因違反保就業計劃需向政府「回水」的香港航空，再向員工「開刀」，續推無薪假4.0，各職級的地勤及後勤人員由下月至6月，每月要放最多4天無薪假，相當於減薪5%至15%不等。有受影響員工直言武漢肺炎疫情持續，航空業復飛無期，惟有逆來順受；工會則批評新一份《財政預算案》盲目推出電子消費券，卻漠視受失業或受無薪假影響的僱員，「不理民間水深火熱」。

員工早有預感︰大家都明 冇乜反彈

武漢肺炎疫情去年初爆發後，香港航空推出多輪無薪假措施，對上一輪由去年11月至今年3月。港航昨再發出內部通告，指由下月起至6月，續推新一輪自願性無薪假措施，以香港為基地的地勤及後勤員工，主管級或以下員工每月需放無薪假2至4日，相當於減薪5%至15%，視乎職級而定，與對上一輪無薪假相若。

有受影響的港航員工表示，疫情持續至今，航空業復飛無期，港航沒有收入，也料會延續無薪假措施，惟有逆來順受，「大家都明白，冇乜特別反彈」。他指，雖然無薪假變相減薪，但減幅尚算輕微，至少保住份工，「算啦，合埋眼就過」。他坦言，無薪假會持續一段時間，期望疫情逐漸緩和後，各地推出旅遊氣泡，今年底航空業會好轉，毋須再放無薪假。

職工盟批預算案未助解決︰只顧政治鬥爭

職工盟統籌幹事王宇來表示，全球航空業受武肺疫情重創，營運極之困難，且經濟復蘇無期，航空公司續推無薪假非意料之外。但他批評，在疫情打擊和失業率高企下，新一份財政預算案只盲目推出電子消費券，不但未能解決市民燃眉之急，更漠視失業人士、開工不足或被迫要放無薪假的打工仔，沒有任何援助，「只顧政治鬥爭，不理民間水深火熱」。

受武肺疫情影響，港航去年2月已裁員400人，去年底保就業計劃結束後，再裁多250人。保就業計劃資料顯示，港航於兩期計劃合共獲批逾1.54億元工資補貼，去年6至11月承諾聘用2,940名受薪僱員。惟港航被揭發違反保就業計劃承諾，未用將工資補貼用於支付員工薪酬，在申第二輪資助時被罰款。《蘋果》向港航查詢新一輪無薪假措施，正待回覆。

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