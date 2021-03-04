提堂聆訊歷時4天，雖然47人早已交由懲教看管，但眾被告過去4天都只能見律師，未能接觸親友，親友連日來也只能在法院「隔住個mon」見各被告。不過眾人明天毋須上庭，親友將可以前往收押所見真人，協助在囚人士的「石牆花」稱，已為他們準備好探訪物資。

何桂藍、黃子悅等8名女被告今晚預計被送回羅湖或大欖懲教所，其餘39名男被告就會返回荔枝角收押所，但本案被告人數眾多，部份人稍後可能會轉入赤柱監獄或大嶼山石壁監獄，所有院所還押程序大致相同。被告今晚離開法庭後，要跟前幾天一樣，先被帶到羈留室搜身，等齊人再上囚車，到達收押所後再搜身，要用X光機檢查，亦要驗尿，以防還押人士身上藏有毒品。

一般而言，首日進入荔枝角收押所的人會在環境惡劣的「豬肉房」住一晚。「豬肉房」流動性高，可容納人數較多，有曾還押該房的人形容，該處衞生極差，佈滿污迹、昆蟲，到第二天才會轉倉。不過據了解，部份被告連續幾晚都要入住「豬肉房」，未有安排他們轉房，預料今晚都不例外，但亦有部份人是入住獨立囚室。

還柙首天，搜身後的下一步是被帶到俗稱「指摸房」的辦公室登記個人資料、更換囚衣，再由保安部問話，並領取還押編號。他們亦要見醫生，檢查身體狀況。據知有被告早前還柙期間已完成登記程序，獲配還押編號，亦已向院所福利官提交探訪名單。

組織早已預備40多份緊急物資包

換言之，親友明天已可以探望他們，「石牆花」早於提堂聆訊首晚就預備好40多份緊急物資包，免費讓親友帶去探監。物資包內備有懲教署認可的日用品及零食，包括沐浴露丶牙刷丶牙膏丶護墊丶香蔥餅丶魚皮花生等。石牆花職員表示，明白親友要在短時間內購買合規格的物資會有困難，所以一直有為他們搜羅所需物資。石牆花又指，懲教署會嚴格檢視所有交入收押所的物品，「例如Johnson潤膚油一定要用印有中文字嘅版本，試過有人帶咗支容量、款式都啱，但印咗英文字，都唔畀入。」

不過就算明天送物資，都未必可以第一時間送到各人手上。懲教人員會先記錄各親友送入的物資名單，集齊一定數量才派發，最長可能需時一星期。由星期二凌晨還柙起計，被告分分鐘要等候近10天才能領取物資。

還柙人士每天都可接受親友探訪，每天1次，限時15分鐘，每次不得超過2名探訪者，但須上庭的日子就都不能安排探訪。據石牆花了解，疫情期間，收押所會將還柙人士先隔離約14天，其間親友仍能探訪，完成隔離後才正式分派院所及囚室。

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