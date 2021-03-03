【本報訊】昨日證供披露更多控方開案時未有提及的白衣人武器及施暴方式，證人供稱看見有白衣人以日本劍道的竹刀施襲，並向車廂內市民投擲玻璃樽及大盒液體，玻璃樽在他頭邊飛過。片段顯示，白衣人除揮動藤條鞭打車廂市民，不只一人曾將藤條平放，用力「篤」向男性市民私處，而證人亦稱遭白衣人用木棍「捅」向 胸口𢰦打。

證人B在元朗站車廂內，拍攝到一名高大的白衣人雙手持一支藤條，多次由上而下扑打數名穿不同顏色便服的乘客。其他持藤條白衣人亦有施襲，片段可見不只一人曾把藤條放平，以類似劍擊動作，將藤條「篤」向男性市民腰間至私處部位。

證人憶述玻璃樽頭邊飛過

車廂遇襲者及旁邊乘客不斷呼救「唔好呀」，亦有人舉起已收起的黃傘抵擋。B庭上憶述車內十數人被打，身軀和四肢皆有損傷。

另一名在車廂內受襲的證人C則供稱，白衣人施襲時，車外一名穿「紅紅哋色」恤衫、約50至60歲的男子，以木棍向前「捅」他心口，他出手阻擋致手掌有觸痛。C的手臂及小腿亦有擦傷，他供稱手臂是被人揮棍擊傷，腿部傷口則可能是白衣人投擲玻璃樽等物件、或揮舞藤條時打傷。

C供稱，白衣人曾向車內市民投擲一吋粗的折斷木棍、玻璃樽、膠樽、疑為豆奶的一公升盒裝液體等，盒內液體「爆到一地都係」。他不確定有否市民被擊中，但玻璃樽在他頭部旁邊約6吋位置飛過。