有份參與初選、被控多條罪名包括有傳正被國安法通緝的前民主黨立法會議員許智峯，去年底流亡英國。眼見戰友正在法庭上受盡折磨，許智峯在香港時間今早發文，透露被正在犯人欄中的47人中，他與其中12人的相處點滴：「從政以來，重（從）沒試過如此的沉重及壓抑。老（腦）海裡零零散散不斷想起與他們一起奮鬥的點滴。」

「牢獄鎖不住他高尚的情操」

許智峯說，自己曾到監獄探望戴耀廷，對方當時仍滿腔熱情與他討論社會運動，說出獄後要做法治研究，「牢獄鎖不住他高尚的情操」。他憶述，曾與前黨友區諾軒說好，大家一起出席預演佔中當晚，當晚他們2人一起被捕，通宵扣查。他又指在2014年佔中時，前黨友柯耀林常戴着對講機、耳筒在雨傘廣場忙碌地與其他佔中糾察隊隊員打點營地物資。

另一黨友、前民主動力召集人趙家賢常與許智峯在太古吃早餐，趙常向他大吐苦水，指民動工作有多繁，協調有多複雜。他又指，在一次「反送中」衝突後慘食胡椒噴霧，及後他被捕及送院，黨友鄺俊宇和灣仔區議員楊雪盈，準備好全身衣服鞋襪，讓他更換。

至於民主黨主席胡志偉，許指，自己以往與對方有不少意見有分歧，鬧得臉紅耳熱：「但在我官司纏身時、辭職離任時，他總是拉我到一邊說：『你仔細老婆嫩，家庭上生活上有任何需要，記得開聲，做兄弟的一定想辦法撐你』」

經常在議會抗爭的許智峯指，以往在議會內的行動，事前會在人民力量陳志全辦公室討論，形容陳志全與朱凱廸是議會抗爭的戰友。

欣賞李予信貼地 憶徐子見棄選助大局

許智峯指，十分欣賞已退出公民黨的李予信，指他很「在地」，憶述自己曾在「反送中」銅鑼灣被捕的一夜，與李齊被送到北角警署：「傾訴良多，很欣賞他很『在地』。在很多個徬徨午夜，都在街頭與群眾一起奔走。」

另一退出公民黨的郭家麒，許指，郭在立法會時經常早到，不時會在WhatsApp提醒民主派要加入發言，盡力為拉布「頂住」：「民主派議員被立法會保安弄傷時，郭醫生總緊張地上前為大家檢查。」

他又指，新民主同盟譚凱邦，在「反送中」的街頭常與他互通消息，記得對方曾說：「就算我未必可以站到最前，但作為香港人總不可以不出來。」他又指，2016立法會選舉，東區區議員徐子見為了民主派大局，公開棄選港島，選舉日還在柴灣為他站台，更對他交託說：「為了大家，你記得要加油。」

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