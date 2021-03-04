私家醫生過去周二（2日）起可為優先群組接種科興疫苗，負責統籌疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權今早指，至今已有約13,000多名市民透過私家醫生接種科興疫苗。有私家醫生指約一成人延遲或取消打科興，另有醫生自製紙本疫苗同意書加入「篩查表」，以便更準確了解病人是否有長期病患等。

負責統籌疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權今早出席電台節目表示，至今已有約13,000多名市民透過私家醫生接種科興疫苗，若私家醫生有需要可額外訂購疫苗，衞生署及物流公司會盡力配合。不過家庭醫生陳念德指，預訂的80針已打了60人，有一成人延遲或取消打科興，大部份是長者，他已再向署方預訂80針。

家庭醫學專科醫生朱偉星指，會見每位接種疫苗市民時都會按風險作建議，暫時有兩位已預約長者因擔心取消接種，其預訂的80針已快用完一半。他指有需要會即場為市民量血壓或「篤手指」，如非舊病人會加強問病史。朱醫生又自製了一份紙本疫苗同意書，加入「篩查表」，以更準確了解病人是否有長期病患、糖尿病或過敏情況等。

家庭醫生林永和指今日約為8至10人接種疫苗，直言早前有數位人士取消預約，但已有人補上，形容專家澄清後市民大多「當冇件事，更有信心」。他又指，昨晚收到可再訂疫苗電郵，已再訂80針，希望周五用完前能到貨。

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