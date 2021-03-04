47名民主派初選人士被控串謀顛覆國家政權，今天（4日）已是案件連續第四天提堂。這四天，雨沒有停過，卻一直只是毛毛細雨，是不禁流淚的上天在憐憫在法庭外守候的人們嗎？「佢哋係我哋60萬人一齊投票初選出嚟，唔應該淨係佢哋受苦」，外套也沒穿就來排隊少女哽咽。還有明知沒機會進庭旁聽的藝術家說，今日堅持來排隊，不談藝術，只談民意。

馬拉松式的世紀審訊，苦了被告、苦了家屬和辯方律師們，記者們在法庭走廊和大堂外席地而坐。還有在法庭鐵欄外風雨不改連日守候的是一班熱心同路人。下午，法院外刮着狂風，細雨也變得刺痛冰凍。多名軍裝和便衣警重兵駐守監視，但排隊等候入場旁聽的市民不減反增，隊伍一度由法院正門繞到後方英華街。有婆婆累極坐在濕透的花槽，有嬸嬸遊走人群間派發雨衣，還有撐枴杖的長者舉起寫上47人姓名的紙牌，默默等待。

「香港每個有共同信念的人都會陪住你哋」

長長人龍中，有連外套也沒有穿的梁小姐，下班後先特意到「阿布泰」購買港製口罩，再匆匆趕來排隊。她說，知道入不到去旁聽，亦不知道法庭內的被告們會否知道有人在庭外守候，「就係想行出嚟，唔想坐喺屋企。結果係點都好，起碼我哋都係喺一齊，一齊撐落去」。

由前年6.12暴政向平民開槍的那刻起，梁小姐說，自己就不再是只顧工作的「港豬」，「已唔係政治問題，係良知問題」，政權種種暴政積累下來，「呢個政府已唔再屬於我哋，亦唔配做我哋嘅政府。」

她說，早在初選時已預料到，民主派或被政權清算，但一切來得比想像中突然，這幾天心情低落，「睇新聞就會喊」。惟她說，或許到最後47人均要入獄，「但如果我哋都放棄，就真係放棄埋入面嘅佢哋，除咗有47人，仲有好多好多（入獄手足），唔係話灰就可以乜嘢都唔做」。

「佢哋係嗰時我哋60萬人一齊投票初選出嚟，唔應該淨係佢哋受苦，應該要一齊承受呢啲結果，雖然自己真係做唔到啲咩、亦承受唔到啲咩，只係想行出嚟」，她哽咽說：「大家一直都係想爭取同一樣嘢，一齊付出過，係同路人。我哋堅守同一個信念，無分你我。」

隻身前來的她說，知道即使自己甚麼也無做，仍有被捕的風險，「但唔係驚就唔使出嚟」。她又寄語47人：「香港每個有共同信念的人都會陪住你哋。就算我哋唔喺你隔籬，心入面都好想你哋知道，無論你哋身處何方，即使係坐監，都會陪住你哋。」

明知未能入庭旁聽 程展緯照排隊：用身體話畀人知反對

隊伍中還有本地藝術家程展緯，「都係想對入面47名唔知點解成為被告嘅被告打氣」。他說，自己有份在初選投票，「唔覺得呢個選舉係危害國家安全」。他指，每個投票都是彰顯選民或民意，亦不認為初選與過往其他的投票有不同，「究竟民意表達係危害國家安全，還是成為管治者一個自我修正嘅機會？佢（政權）點睇我哋控制唔到，但公民嘅角色好重要亦好簡單，就係將自己想法透過一個和平嘅選舉投票表達。」

程說，不認同被告簽署《墨落無悔》抗爭書就等於顛覆國家政權，批評政府這樣不但沒有理會初選民意，亦是放棄令民意呈現的選舉和自我修正的機會，「（灰心嗎？）香港而家咁嘅環境，個個都會。呢幾日嘅香港好似變得好陌生，好似唔再係以前咁樣，可以透過討論、辯論去達致修正的可能。唔知係咪不可逆轉，雖然唔知今日個結果係點，但見唔到合理嘅發展」。

「呢個地方應該係每個人都可以將自己意見表達出嚟，成條隊嘅人都知唔會入到去，但都想用身體話畀人知，我哋係反對呢件事。」程說今日不談藝術，只談民意。47人當中有認識的朋友，也有啟蒙他政治和公民想法的人，「呢幾日一直諗都諗唔到可以同佢哋講咩說話，好希望佢哋平安，最低限度，心境平安。」

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