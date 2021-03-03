【本報訊】今次聆訊司法機構未有安排被告家屬及記者入主審法庭旁聽，只能透過延伸法庭及記者室的直播系統得知庭上消息。首天聆訊記者及家屬仍能透過直播系統，得知一眾被告開庭前的情況；惟審訊翌日，法庭收緊做法，只在法官差不多步出法庭當刻，才聽到庭內聲音；記者室的直播系統更疑似故障，聆訊中途一度「有畫無聲」，記者根本無法得知庭上內容。有家屬質疑跟「秘密審訊」無異，旁聽的大律師吳靄儀亦批評，若果不安排記者及家屬進入正審法庭，便不應限制旁聽直播的內容。

首天聆訊，延伸法庭及記者室均能透過直播系統，看到及聽到庭內情況，如民主黨林卓廷在庭內向太太示愛、前立場記者在何桂藍在庭內唱歌，以表示他們安好。惟翌日開始，開庭前律師及被告都已就座準備，直播系統卻「有畫無聲」。

昨日各被告陸續進庭，旁聽庭的家屬及友人立即湧到螢幕前，尋找至親的蹤影，但「有畫無聲」，坐在延伸法庭的的家屬及記者，對此亦鼓譟不滿，有家屬質疑是「秘密審訊」。旁聽的大律師吳靄儀亦批評，不應限制旁聽直播的內容。民陣召集人陳皓桓不滿謂：「離晒大譜呀𠵱家！司法機構咁做得嘅咩？」

記者室的直播系統亦「有畫無聲」，記者無法聽到庭內對話或任何聲音。記者要求司法機構新聞官開啟直播聲音，但新聞官多次重複表示：「聆訊開始，法庭延伸部份（包括記者室）就會有聲。」有記者質疑為何司法機構要為採訪設限，並改變一貫做法，突然關掉直播系統的聲音，新聞官只多次重複上述答案。

記協斥礙記者報道

其中一名被告彭卓棋胞弟、中西區區議員彭家浩表示，過去三天聆訊都只是透過延伸庭直播得悉主審庭情況，被告看似「得粒米（大小）」，自言「唔知係咪佢（彭卓棋）嚟。」他表示未試過不准公眾及傳媒進入主審庭聽審，今次甚至連直播咪也一度被調較至靜音。他同意吳靄儀所言，主審庭和直播庭都應獲得同等對待。彭說，不擔心胞兄遭還柙期間「會俾人溶咗或者點」，「我係擔心嚟緊幾個月睇唔到佢，甚至乎touchwood，講緊唔知幾多年（看不到）。」

司法機構回覆稱，基於司法公正，以免訴訟各方在不知情下，對話被直播系統公開，故在正式開庭前，會關上聲音廣播系統。

香港記協主席楊健興則認為，在開始聆訊前「有畫無聲」，這已跟轉播原意不符，因轉播原意是即使庭內一個記者也沒有，也可以透過轉播技術得知庭上情況，現時安排絕對影響記者報道。楊又指被告家屬及親友未能入庭，不能面對面見被告，希望當局能從人情角度考慮作安排。