全國人大會議3月5日在北京人民大會堂開幕，會議議程於4日晚上出爐，10項議程中，關於香港選舉制度的議程《人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》草案被排在第7項。有傳媒報引述消息指，北京有意將香港立法會選舉的議席由現時70席加至90席，原只有1,200人的選舉委員會則會增加一個界別至1,500人。據了解，北京擬取消5個「超級區議會」議席，並倡設立資格審查委員會審查候選人資格。

港澳辦主任夏國龍早前已代北京宣旨，為「愛國者治港」下新定義，同時表明有逼切性改革選舉制度，更預告北京會主導「開刀」。夏寶龍4日晚上在北京政協禮堂分兩場接見港區全國政協委員，據了解，夏寶龍席間談及了北京的改革方向，包括有線新聞等傳媒引述消息指，特首選委會將由1200人增加至1500人，並會新增一個界別，合共有五個界別、每個界別300人，而原有117個區議會選委席位將會取消，據知新增的選委席位，包括港區全國政協委員等，預料亦包括香港有代表的組織例如全國工商聯、青聯、婦聯等。

選舉特首的提名方式亦會修改，有消息指，必須獲得五個界別、每個界別至少15個提名才能參選。

立法會議席則由現時的70席增加至90席，分為直選、功能界別及選委會三個類別，而2012年才落實的「超級區議會」5席將會取消。

當局同會設參選人的「資格審查委員會」，無論參選選委會、立法會還是區議會，都要經過委員會通過。

人大料授權常委會修改《基本法》附件一及二

據了解，人大會議將授權人大常委會修改《基本法》附件一及二有關特首及立法會的產生辦法，再經特區政府修改相關的選舉法例。香港基本法委員會委員陳弘毅估計，可能以類似去年處理「港版國安法」的做法，先由全國人大作出原則性的決定，並授權人大常委會在人大會議後，處理具體安排。

有消息指，夏寶龍會上亦有點名批評部分香港泛民主派人士。

人大會議發言人指香港選舉制度要與時俱進作出完善

而全國人大會議發言人張業遂4日晚上在人大會議記者會回應鳳凰衞視記者提問時指，香港的選舉制度是特區政治體制的重要組成部份，近年情況表明，香港的選舉制度須與時俱進，落實「愛國者治港」。張強調，人大作為最高國家權力機關，行使憲法和《基本法》的權利，從憲制層面就香港選舉制度作出決定，既是人大的權力，也是人大的責任。他指，近年的情況表明，香港的選舉制度要與時俱進，作出完善，以全面準確貫徹一國兩制原則，為落實「愛國者治港」原則提供保障。

張業遂的記者會結束後，特首林鄭月娥和港府發言人隨即緊跟北京口徑表態。林鄭透過Facebook發文，先指《國安法》「填補了香港自回歸以來在維護國家安全的缺口，並立竿見影地遏止了『黑暴』亂港的行為，讓市民可以走出惶恐的日子，重建安全社會」。林鄭繼而又指，「唯有確保『愛國者治港』，香港的政治體制才能沿着『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的軌道前行」，自言歡迎北京「完善」香港選舉制度，強調尊重中央主導制度的完善，特區政府會全力配合，做好所須的本地立法和社會解說工作。

港府發言人也發表措辭相近的新聞稿，表示確保一國兩制實踐行穩致遠，「必須始終堅持『愛國者治港』」， 指只有做到「愛國者治港」，中央對特區的全面管治權才能得有效落實，憲法和《基本法》確立的憲制秩序才能得到有效維護，香港才能實現長治久安。發言人又強調「這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則」，而政治體制問題是中央事權，中央有權責修改完善香港選舉制度，港府尊重中央完善政治體制的主導權，並會作出配合。

另外，《經濟日報》則引述消息指，由於12月舉行、負責選出特首的選委會選舉需要先於立法會選舉舉行，所以新一屆立法會選舉料再一次押後，無法於原定的9月5日舉行，以遷就由新選舉辦法產生的選委會任期。早前坊間已流傳，今年只有特首選委會選舉、沒有立法會選舉。

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