一名有嚴重長期病患的63歲老翁接種科興疫苗兩日後死亡，疫苗臨床事件評估專家委員會暫未能完全排除死亡事件與疫苗相關。有衞生防護中心轄下科學委員會成員也表示，老翁有多種嚴重長期病患，不宜接種疫苗，目前不能排除疫苗令老翁本身的心血管病轉差，之後死亡；不過單一死亡事件難以建立與疫苗的因果關係，必須監察往後有否同類事件。他視察接種中心後認為，接種程序太快，未必能識別不宜接種疫苗人士，建議有長期病患的長者到普通科門診或私家醫生接種科興疫苗。

根據疫苗臨床事件評估專家委員會指，該老翁本身有糖尿病、高血壓、高血脂、中央肥胖及有嚴重吸煙習慣，解剖初步顯示死因是嚴重冠心病，三條心血管有70%至100%閉塞，急性心肌梗塞及肺水腫引致呼吸衰竭死亡。

該科學委員會成員表示，要建立死亡事件與疫苗的關係十分困難，尤其今次老翁接種疫苗後兩日死亡，而非接種疫苗後短時間內出現過敏反應；但目前不能完全排除死亡事件與疫苗的關係。

科興列明未控制嚴重慢性病屬禁忌 死者不宜接種疫苗

該成員指，「佢（老翁）自己行入去打針，當時無顯示身體有問題」，疫苗會刺激身體免疫反應，有可能令該老翁本身的長期病患如心血管病轉差，即使疫苗產生輕微的不良反應，也可能會令本身的長期病患更嚴重，之後死亡。「疫苗可能構成佢當日（2月28日）死亡的原因之一，但都有可能他之後因為長期病患死亡」。

不過目前只有單一事件，難以建立死亡與疫苗的因果關係，必須監察往後有否同類事件，若同類事件越來越多，則有更大機率與疫苗有關。

科興疫苗列明禁忌症包括未控制的嚴重慢性病患者，即他們不應接種疫苗。該成員指，死亡老翁不宜接種疫苗。該成員昨日又親自到其中一個接種疫苗中心中央圖書館視察，發現接種過程很快，對年輕人或熟悉自己身體狀況的人沒問題，但對於部份長者或不清楚自己身體狀況的人，則未必有足夠程序或時間識別他們是否適合接種疫苗。

他指，接種中心設計希望可有效率地為大量市民盡快接種疫苗，他建議有長期病患長者應到普通科門診或私家醫生接種科興疫苗，相信對接種者的評估會更充足。

老翁心肌梗塞 伊院須交代有否通波仔

另有心臟科專科醫生表示，周三凌晨伊院交代老翁病情時，沒交代他有嚴重冠心病及心肌梗塞，只表示老翁有慢性支氣管炎。伊院有提供24小時通波仔，伊院必須交代當時有否發現病人有心肌梗塞，及有否做心電圖及「通波仔」，「如果冇『通波仔』，係唔係有疏忽？ 」

該醫生又指，接種疫苗是想刺激免疫反應，引發白血球，有可能會導致膽固醇斑塊破損致心肌梗塞，「解剖報告應該講有冇呢啲情況出現」。

醫管局總行政經理劉家獻下午在記者會被問到伊院有否為病人「通波仔」及斷錯症時，沒正面回應，只表示難以一、兩個數字表達事件，應交由死因庭及專家委員會跟進。

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，即使沒有接種疫苗計劃，類似該老翁的嚴重長期病患者，也可以因胸口痛或呼吸困難而入院，因心臟衰竭死亡。

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