寒風陣陣晚上，不少市民堅持企於通州街附近的街道，化身「送車師」，聲援身在囚車的的民主派人士。有市民坦言，也是首次到庭聽審、擔仼「送車師」，希望可以支持他們，讓他們堅持撐落去。

面對一眾送車師，警員有嚴密佈防，至少30、40名警員於通州街、花園街等街道駐守，囚車經過時，警員便會拉起橙帶封鎖。數十名市民即散落於通州街各個路口，等候囚車經過。當有囚車、救護車經過，一眾送車師便短短數秒間，亮起手機燈光，用盡全力高呼「撐住」、「加油」、「頂住」，他們呼喊響遍通州街，只望為他們送上一絲溫暖。

七旬小販夫婦到庭3日 子收工到場同送車

70多歲蕭生與60多歲的老婆，以及40多歲兒子一家三口居住天水圍，今晚一同堅持於街邊做「送車師」。仼職小販的蕭生一連三日有來到法庭，他堅持多日，終在第三日成功入到法院聽審。他憶起，首日早上7時多來到排隊，惟等待傍晚未能入內，昨日（2日）上午完成工作後，便趕來排隊，惟未能入內。然後今早再7時多排隊，終獲後補的聽審名額。他提到，今日聽審令他十分感觸，特別是譚文豪的自辯內容，當他聽畢後也流眼淚，「我都唔係咁易喊，呢嗰審判真係好傷感，好心酸。」

蕭生自言，是次案件是他首次聽審，也是首次擔任「送車師」，正是因他多年為泛民支持者，「由香港有直選開始，已經係泛民支持者，我唔係識佢哋，只係認同佢哋理念，辛苦少少都要，要支持佢哋。」他表示，明日繼續來聽審，「比佢哋知道有咁多人送車，支持佢哋。」他補充，他經常在街邊工作，經常看到警員如何截查年輕人，語帶怒氣：「（警員）係又查，唔係又查。」

40多歲兒子則在放工後趕來，他稱一來想支持40多位的民主派人士，而另一邊也擔心父母，希望陪伴他們。談到此時，蕭生即插口：「我都擔心佢，佢後生，我哋老，我都驚佢遇到啲黑警。」

60多歲蕭太表示，每次庭外只是希望能給予支持，令他們47位被告的民主派人士不要感到孤獨。她坦言，不感到辛苦，因為最辛苦也是身在庭中的他們，「我心好痛，每次睇見佢哋啲相就會喊。」

放工後仍堅持連續3日聽審：做到就做

陳小姐一連三日放工後來到法庭外聲援47子，同樣首次擔任「送車師」。她表示，希望可以盡力做仼何事情，支持民主派人士，「唔知可以做咩，所以做到就做，希望畀佢哋一絲暖意，等佢哋知我哋企係佢哋身邊。」她坦言，十分心痛47名民主派人士，希望他們可以撐住，「香港人自己要團結，其他嘢唔好諗咁多，做到就做。」

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