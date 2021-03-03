【本報訊】BioNTech武肺疫苗昨日起接受五類優先接種組別人士預約打針，港大感染及傳染病中心總監何栢良透露，已成功為家人預約接種BioNTech疫苗，並積極鼓勵所有家人接種，認為世界各地成效數據能反映此款疫苗安全，對長者亦高度有效。

林緯遜：不擔心副作用

何栢良昨日早上於電台節目中指出，根據英國政府最新公佈的成效數據，當地至今有逾七成70歲以上長者接種BioNTech疫苗，接種後成效達85%至90%，對於80歲以上人群保護率亦達89%，即使是流感疫苗亦較少於高齡人群組別達到如此高成效，因為反映BioNTech疫苗安全、高效。

本港現時有科興及BioNTech兩款武肺疫苗可供選擇接種，翻查報道，醫學專家對接種哪一種疫苗有不同取向。感染及傳染病科專科醫生林緯遜亦稱，傾向選擇BioNTech疫苗，認為自己屬高風險組別，但不太擔心副作用。

疫苗顧問專家委員會部份成員亦曾透露接種疫苗意向。港大醫學院院長梁卓偉、港大內科學系臨床教授孔繁毅均曾表示，會於港大負責營運的鴨脷洲體育館疫苗中心打針，而該中心提供BioNTech疫苗。

政府指由昨日上午九時至下午八時，約有91,200名市民在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗。