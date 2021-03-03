【本報訊】政權或許以為，以史無前例的逼迫，就可清空反對聲音，但47名因參加初選而被控顛覆國家政權的民主派人士，面對莫須有的罪名，他們與家人未被政權壓倒，反而各自用不同方式勉勵港人，不論在牆內還是牆外，我們只需要挺直胸膛永不放棄，好好生存，好好呼吸，並在艱難時刻對家人，對戰友，對同路人繼續表達支持勉勵，便足夠凸顯出當權者的荒謬。擠壓換來的團結，過程很痛，卻必然令香港人更見英勇。

【本報訊】政權對整個民主陣營清算式檢控串謀顛覆國家政權罪，昨47名被告面對第三日馬拉松式保釋聆訊，且多日沒梳洗及更衣，有辯方律師前天曾在庭上明言衞生問題，請求總裁判官蘇惠德安排，最終蘇官只容許各被告提堂前梳洗，被告之一劉頴匡的女友Emilia，昨午在社交媒體上載一張相片，指收到劉傳來的「紙仔」，透露「終於有得沖涼」，亦有時間睡覺，扣押時又與其他民主派人士聊天，並形容「今次係泛民大和解」。

「今次係泛民大和解」

劉頴匡在信中提及，前晚在荔枝角收押所終可沖涼，「雖然沖凍水有啲凍」，亦有時間睡覺，所以精神好了很多。他又說收押所內的膳食沒想像中恐怖，昨早的早餐有牛扒飯吃，他亦吃了一半。他又指，在收押所有機會與同案被告聊天，稱大家「有講有笑」，並形容「今次係泛民大和解」，又說自己跟已退出公民黨的楊岳橋扣上同一個手銬，「畫面好靚」。

劉同時感謝女友一連多天到場旁聽，並提到在囚車上聽到王婆婆接車時「講加油」，覺得很感動，並指「我哋會頂住」，又勉勵外面的人一齊互相扶持，他最後還向女友道歉，稱「對唔住呢幾日冇翁（貓）屎」。

另外，民間集會團隊晚上在社交網發文，收到發言人劉頴匡透過律師傳話，民間集會團隊即時正式解散。