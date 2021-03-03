【本報訊】本報昨揭發63歲患糖尿病老翁接種科興疫苗兩日後死亡，死者接受注射的官涌接種中心昨有約200名已預約市民取消打針，亦有10多名市民到場查詢後「縮沙」，接種中心負責人昨澄清「中心唔係睇病嘅地方，把關嘅係病人自己」。另外網上昨起開放預約接種復星/BioNTech復必泰疫苗，多間接種中心原先爆滿的科興接種名額，部份時段一度出現空缺，不排除部份市民「轉軚」接種BioNTech或放棄打針。

位於佐敦的官涌體育館社區疫苗接種中心，昨早人流明顯減少。發生打針死人事件後，官涌中心醫務總監郭寶賢承認多市民查詢，估計三分一至一半已預約人士取消打針，認為「少咗人唔奇」，屬人之常情。另有10多名市民到場徵詢醫學意見後決定不接種，「畀咗意見佢，佢唔打囉！」當中包括一名血壓高市民，因早上未服藥決定不打針。

科興疫苗有效率僅50.6%，對於有人在該中心打針後死亡，郭「劃清界線」澄清中心角色「係方便市民預約，先到先得，然後順利打針」；況且流程上市民要「過三關」，包括在網上登記時要閱讀資料，明白有嚴重過敏、14天內打過其他疫苗及懷孕等，都不可打針；現場有屏幕播放相關資訊，也有醫護監測，確認市民明白，最後簽署同意書接受注射，「要剔兩個剔，問過佢哋有冇問題先，決定權留番畀市民自己」。

再有兩人不適

郭指中心沒有市民的病歷紀錄，「如果有擔心要講出嚟，我哋唔知打針嘅人有冇唔適合嘅地方」。他又強調「中心唔係睇病嘅地方」，市民要認為自己沒問題才來，「把關嘅係病患者自己」，呼籲市民打針前先詢問家庭醫生。截至中午，到場注射疫苗市民中有兩人頭暈不適，休息後離開。

據悉，官涌中心自上月26日至前日已為逾5,000人注射，該中心昨原有1,100人預約接種，但郭其後澄清，截至下午1時半，疫苗接種率仍達95%。全日有200人取消打針。昨仍有長者毋懼風險接種科興疫苗，有人揚言撐國貨，亦有市民指欠信心不會打科興疫苗。

昨早9時起五個優先組別市民可在網上預約接種BioNTech疫苗，預約期是3月10日至30日。本報比對開放預約BioNTech疫苗前的8時45分，及開放後10時的預約數據，發現八間提供科興疫苗接種中心原先絕大部份日子額滿，但開放預約BioNTech後變為有「小量名額」甚至「尚有名額」，至下午部份日子變回「額滿」，懷疑有人轉軚拒打科興疫苗。當中轉變最明顯是官涌中心，原本所有日子額滿，開放預約BioNTech後一小時全線改為少量名額。至下午5時，七間接種BioNTech疫苗的中心已有多日額滿。

昨日五間社區科興接種中心的整體接種率達約92%，至昨晚8時的過去24小時，約6,900人在參與計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。