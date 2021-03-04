民主派參加初選被警以國安法拘捕觸發「世紀大審判」，審訊保釋期間，部份政治明星或政黨內明日之星，包括公民黨譚文豪、楊岳橋、李予信及工黨吳敏兒等陸續傳出退黨消息，外界關注香港民主派政黨是否就此覆亡？但不同政黨中人均指，除非中央要將他們所屬政黨列為非法組織，否則不會輕言解散，事實上各大黨派已經有散落社區的準備，但相信日後若要決定要繼續參選，搵人上陣難度也增。

今次政權大規模拘捕民主派人士，不少人都認為旨在打擊香港的民主力量；隨著審訊開始，不少民間組織都宣佈解散，包括由2002年開始運作的民主動力，以及2019年多次申請遊行集會的民間集會團隊等。亦有政黨中人盛傳退黨，由政黨到民間力量，似乎被逐一被瓦解。

面對嚴峻的政治環境，多過一個泛民政黨中人指會繼續堅持，唔會主動「散band」，認為在面對的打壓真正來臨前，無理由主動示弱，在政黨被政權以《社團條例》列為非法組織之前，不會隨便解散。

參選有罪 以後料更難尋戰將上選舉戰場

之不過，即使政黨仍然可以存在，也要預計從政者會持續受到打壓，故此已提醒黨友要考慮自己的承擔能力，因為在此風高浪急關頭留在政黨、堅持從政，都要有被政權盯上、受株連及入獄的危機。不少政黨中人亦預計，政黨規模會縮細，但留低的人會用盡可行方式繼續捱，為民主派保存實力。

若然中央有天取締政黨，民主派中人表明已經有兩手準備，包括鼓勵黨友加入非政治性的社區組織、非牟利團體、專業團體甚至工會，在公民社會繼續發揮影響力，形容民主的思想不是跟黨走、而是跟人走，到時民主運動就會「化整為零」，雖然較現時更加不方便、更加困難，但相信支持者也會更堅定。

另一方面，以往被輕視的地區組織，舉例如民協職業訓練中心、職工盟培訓中心等等，服務基礎堅實，相信也可以在民主運動艱難時候成為中堅。

至於未來政黨會否參與選舉？有民主黨人指，現階段不會自我審查，但在「參選有罪」的時代，「出得嚟選」就預視要承擔風險，但亦有其他政黨中人承認，現時政治形勢下，覓人參選會有困難，若然是以參選為主的政黨，未來可能要考慮轉型。

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