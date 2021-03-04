47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，經歷4日馬拉松式聆訊，《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德原批准其中15人保釋，惟律政司就保釋事宜提出覆核，並以《刑事訴訟程序條例》第9I條，令47人須繼續還柙。

有人權組織批評，律政司堅持反對保釋，令被告人未定罪先囚禁成為常態，對此感失望，並指連日來拘留、審訊，有至少7人因身體不適送院，部份人未能送達其需要長期服用的藥物等情況，疑有違《公民權利及政治權利國際公約》及聯合國《保護所有遭受任何形式拘留或監禁的人的原則》，促當局確保被告於審訊期間的人權及尊嚴受到尊重及保護。

民權觀察新聞稿提及，各被告由2月28日開始被拘留至多日聆訊，至今已有7人因身體不適送院，有被告透過律師反映，曾3日3夜沒有梳洗及更衣，家屬要求提供替換衣物亦被拒；部份人需要長期服藥，而藥物未有送達；亦有被告指於聆訊開始前未獲安排與律師會面，質疑有違《公民權利及政治權利國際公約》及聯合國《保護所有遭受任何形式拘留或監禁的人的原則》對未被定罪人士的保障。

民權觀察認為，案件的檢控安排極度倉促，導致審訊、羈留過程問題頻生，促律政司、司法機構、警方及懲教署，確保被告於審訊期間的人權及尊嚴受到尊重、保護。

國際特赦組織香港分會促釋放47名被告

國際特赦組織香港分會項目經理林祖明發新聞稿回應，政府起訴嚴重打擊香港言論及結社自由，更在極度惡劣條件下連續進行四日的審訊，令人從一開始便質疑審訊是否公正。 他提到，32名民主派人士被當局拒絕保釋，變相使他們建基於假設他們威脅國家安全而長期服刑，而被捕者當中沒有一個確實犯罪，形容他們全部淪為當局含糊的國家安全定義下的犧牲品。

他指47名反對派人士成為打壓目標，代表政府有意取締任何有意義的政治參與，阻嚇公眾未來投身同類活動，認為政府不能單憑一己意願，打壓和平的政治異見聲音，促當局應立即釋放47名被捕人士，以及撤銷所有針對他們的指控。

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