初選案提堂來到第4日，47名被控串謀顛覆國家政權罪的民主派人士，至今仍未知能否獲保釋。今日早上烏雲密佈，淅淅瀝瀝的下着細雨，但仍然有大批市民抵着寒風，到西九龍裁判法院外排隊旁聽，聲援被起訴的47人。負責案件的法官蘇惠德指，今日或會有保釋決定，有連續四日到場旁聽的市民坦言，因以往《國安法》被捕者均不獲保釋，故對結果並不樂觀，但仍然希望身處現場聽取結果，「唯一做到嘅嘢，就係用對腳行出嚟，喺現場表態」。

旁聽籌派完排隊市民無散去 高叫「香港人加油」

今早不足8時，西九龍裁判法院門外已有逾百人冒雨排隊，等候取籌旁聽，而警方一如過去三日，部署大批警力在附近戒備，並於多處拉起橙帶封鎖線。早上約11時半，仍有過百名市民在法院外冒雨排隊取籌，其間有法院職員向他們指，今日所有籌號已全數派完，隨即有警員收走排隊隊伍的雪糕筒及橙帶，但現場市民並未有因此離去，更有人高叫「香港人加油」口號，引來更大批警員到場戒備。

手持「釋放政治犯」文宣的市民小露，已是連續第四日到場旁聽，他認為今日是最關鏈一日，故特意提早到場排隊，「希望可以入到去聽結果」。被問到這份堅持從何以來，他表示一定要到場聲援47人，「好似唯一做到嘅嘢，就係用對腳行出嚟，喺現場表態，同埋身體力行支持佢哋」，而排隊時手持文宣，是希望引起路經市民對事件的關注。

小露又表示，對保釋結果感到悲觀，「陸陸續續被起訴、扣押，到今日大家都大概知係咩狀況，（政府）會點樣對待你班根本未判嘅人士」，又指過去的《國安法》案件，大部份被捕者都不獲保釋，認為政府「槍打出頭鳥，要滅聲一定係會狠狠軟禁」，但強調自己會保持希望，「保釋得一個得一個」。

身在西九法院 仍心繫聲援其他法院抗爭者

帶着「香港加油」耳環及黃色口罩的華姐，以往經常到不同法院旁聽「撐手足」，今日則是第2次到場聲援47人，她在訪問後數次詢問記者「屯門個庭有冇人去？」，表示仍希望把握時間到其他法庭聲援。華姐指，首日到場曾被警方以限聚令票控，但因料今日將會有審訊結果，故「一定要出嚟，聲援佢哋」，又表示不會對警方打壓感到懼怕，「冇驚過佢哋，我都咁老，拉囉！都唔係未拉過」。

華姐表示，看到對大批市民均連日到場聲援，對此感到很感動，「啲香港人嘅心係未死，毋忘初心」。她續認為，47人根本沒有潛逃的可能性，「如果佢要走一早就走咗，使乜等到今時今日，潛逃一早就飛咗去第二度」，但坦言對保釋結果並不樂觀，「政府啲仆街嘢真係唔敢諗」，又批評警方先拉人、後查案的做法並不合理。

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