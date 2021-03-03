【本報訊】疑遭生父繼母虐待致死的女童生母昨出庭作供，她指前夫愛惜家人，不是脾氣暴躁之人，惟女童繼母不喜歡她上單位探望子女。生母稱曾嘗試聯絡前夫，要求與孩子見面，但前夫以孩子不想見她為由拒絕，她更收到兒子錄音稱：「我唔想見你。」生母自言與兒子關係一向良好，不相信兒子會如此說。

本案首名證人為兩童的生母，她昨供稱首被告即前夫不是脾氣暴躁之人，即使憤怒亦不會指罵他人，及後她和首被告分居並搬離單位，次被告則遷入。自此她沒再到單位探望X及Z，而是聯絡首被告母親帶X及Z與她相聚。首被告母親向她透露，次被告不喜歡X及Z見她。

稱曾遭陌生女人騷擾

生母續指，自2017年8月10日起、至2018年1月6日便沒再見X及Z。其間她曾嘗試聯絡首被告，要求與孩子見面，但首被告以孩子不想見母親為由拒絕；惟她不斷要求，首被告則着X於錄音中向她表示「我唔想見你」。生母說，不相信兒子會如此說。

代表首被告的大律師吳政煌盤問指，首被告一直有給母親家用，是顧家的男人。證人思忖後表示：「如果佢覺得畀家用就係照顧，咁就係啦。」辯方續指，她與首被告由中學起已認識，但感情狀態並不穩定。證人表示，自從首被告由搬運貨物轉至從事文職後，兩人感情便轉差，因首被告經常到內地工作，而她又曾被自稱是其「契家姐」的陌生女人騷擾，首被告更經常於晚上躲進廚房與女性通電話。

案件編號：HCCC28/20