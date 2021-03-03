【社會追蹤】

【本報訊】新蒲崗發生恐怖斬人案，一名曾涉買兇殺人案的江湖人士前晚與妻食雞煲期間，突遭三名惡煞持刀狂斬，右手掌及左膝幾乎被斬斷，送院命危，現場遺下大灘血迹。消息稱中伏男曾捲入2006年屯門一宗謀殺案，其後被控串謀謀殺罪成入獄，2017年出獄。出獄翌年，他在屯門遭南亞裔刀手追截，最後駕車衝往警察大興行動基地求救，今次是他出獄四年內第二次遇襲，警方不排除涉及江湖恩怨，正追緝兇徒。

中伏重傷男子姓鄧（44歲），四肢均被斬傷，左手、右手掌、左膝及右小腿中多刀，其中右手掌及左膝更幾乎斬斷，送院後情況危殆。

警追緝三刀手

事發前晚10時許，鄧駕保時捷跑車到新蒲崗富源街，與妻子及友人到一間食肆食雞煲，三名男子突持刀闖入，二話不說揮刀狂斬鄧男手腳，他身中多刀，全身浴血，桌上的食物及氣體爐被掃落地上。三名刀手隨即跳上接應私家車逃去無蹤。救護員趕至替傷者急救送院救治。

大批警員趕至封鎖現場調查，並向食客了解事發經過，正追緝三名行兇者，警方指兇徒約1.7米高，當時戴黑色鴨舌帽、黑口罩，穿黑上衣、藍牛仔褲，各持一把40厘米長利刀，暫列傷人案。事件中鄧妻無受傷，她向警員透露丈夫曾有黑幫背景，近期沒欠債亦無與人結怨。警方正循傷者背景及是否涉及江湖恩怨調查。

消息稱，鄧男涉及2006年一宗買兇謀殺同門案件。當時為新義安頭目的鄧男與同門「大鼻奀」 鄧沛全經營非法紅油及毒品生意，鄧為百萬元賭債及爭奪地盤買兇謀殺「大鼻奀」，安排手下到內地請「槍手」來港犯案。惟行兇當日，槍手開槍時因卡彈未能發射失手逃走。警方事後拘捕多人，當中一名涉案少年承認藏槍及協助罪犯，轉當污點證人供出整個殺人計劃。

2007年，高等法院裁定鄧及其手下施敬國串謀謀殺罪名成立，判監20年，扣減假期後2017年出獄。

翌年7月31日，鄧與妻子駕駛七人車在屯門良信街附近遭三名南亞裔刀手施襲，當時七人車窗緊閉夫婦未有受傷，鄧慌忙駕車駛往警方大興報案中心求救。