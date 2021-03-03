【本報訊】港鐵昨晚發聲明，指近日發現有冒認公司行政總裁金澤培名義，以印有公司信箋抬頭的推廣信件，向公司業務夥伴推銷於一本名為「The Heavy Industry Magazine」的刊物刊登廣告，港鐵已就事件報警求助。港鐵澄清，公司及金澤培與有關刊物及推廣信件沒有任何關係，呼籲公眾及港鐵的業務夥伴提防有關偽冒信件，若接獲疑似上述可疑信件，應立即通知警方。

港鐵聲明中，並無透露事發日期及牽涉事件的業務夥伴數目，但承認是昨日向警方報案。本報正就事件向警方查詢。

西門子去年亦中招

相關事件並非首次發生，德國電子產品企業西門子，去年10月曾發聲明，指有人以舊的公司抬頭信箋，假冒集團行政總裁Joe Kaeser發出推廣信，推銷收件人於「The Heavy Industry Magazine」落廣告。據雜誌網站介紹聲稱，雜誌屬全球領先的電子媒體及刊物，惟點擊網址卻無法進入。

被冒名的金澤培現年59歲，1995年加入港鐵，曾於車務處、工程處、內地及國際業務處擔任不同管理職位，前年4月1日獲委任為港鐵行政總裁，接替離職的梁國權，續處理沙中綫工程問題。金上任後有不少爭議，最矚目是前年8月31日太子站事件後，港鐵拒公開閉路電視片段成眾矢之的，更被稱「黨鐵」。