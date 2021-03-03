從本周四開始，中國進入為期十來天的兩會時間。兩會越來越成為雞肋，觀之無趣無味，棄之又有點可惜，那畢竟也是個中國的政治劇場，儘管沒有多少新鮮戲上演。

說到兩會，大多數人關注的還是人事方面的議題。輿論現在形成一種習慣，只要重要會議召開，免不了都要有權鬥的傳言流出。比如每年的北戴河休假，雖不是會，但傳統上把它叫做北戴河會議，關於會上權鬥的小道消息傳得有鼻子有眼，不由得聽者不信，但真要查證卻找不出來源，反正大家都這麼說。兩會也是各種政治鬥爭謠傳的場所，今年怕也不例外，社交媒體上已有類似說法。

中共是一個奉行鬥爭哲學的黨，從成立那天起就一直鬥個不停。習近平上台後，由於鞏固權力的需要，左右開弓，壓這派打那派，沒少折騰。但是不是說高層每時每刻都在鬥，並且要拼個輸贏，甚至你死我活？顯然也不是。如果像這樣權鬥，中共也就別幹其他事。

中共的鬥爭可以分幾個層面來看。一個是從哲學角度，用中共說法，凡是有矛盾的地方就都有鬥爭，或者矛盾本身就是鬥爭；一個是工作中的方式方法或者不同風格的分歧與衝突；還有一個是施政理念和對政策的不同理解的差異；最後一個是路線方向的不同和對權力的爭奪。一般說的高層權力和政治鬥爭是指最後一個，因為路線方向的分歧在中共的政治語言裏本身就是一種政治鬥爭，它往往和權力攪和在一起，也表現為權力鬥爭。鬥爭的結果非常殘酷，所以在文革結束後，中共就不再說黨內有路線鬥爭，也不提倡路線鬥爭。但是不是以後就沒有路線鬥爭呢？當然不是。近日高調紀念的華國鋒就是路線鬥爭的犧牲品。薄習鬥也是路線鬥爭，雖然表面上以反腐的名義。

很多時候，人們把上面四類鬥爭中的第二和第三種矛盾也看成政治鬥爭，雖然這兩種鬥爭有時會發展成權力鬥爭，但在它們成為權力鬥爭前，還不能說是權鬥或政治鬥爭，可輿論往往並不區分這點，反正只要有人傳出，就把它誇張成權力鬥爭。其實，習鼓勵的政治鬥爭，也不要片面把它理解為人事和權力鬥爭。

黨內沒勢力可與習叫板

那麼今年兩會會不會上演宮廷權鬥？直覺告訴人們，不會有。權鬥要有三個要件：一是鬥爭的雙方或多方實力差距不是太大。實力相差太大，一方就像踩一隻小螞蟻一樣把對方輕易打倒，這樣的鬥爭多半不會發生，或者出現後很快結束；二是必須有具體緣由，雙方圍繞它交鋒；三是雙方的矛盾和衝突必須大到某種階段性的不可調和、不能妥協的地步，要把對方打倒。這三個要件至少具備兩個，才鬥得起來。

以此衡量北京的高層政治，哪派有力量，或者哪個大佬可以去和習叫板？無論退休元老還是現任政治局委員，都沒有。哪怕他們聯手也不是習的對手，基本上他們就是一群閹人，既沒有膽量也沒有能力聯合起來，恐怕還不等串聯，就一個一個被習制服。習雖治國無道，但在政治手腕上確實有一套，上台八年，通過反腐和借助政治建設，早把這幫傢伙收拾得服服貼貼，至少表面上要臣服。如今習掌控了黨政軍、警察司法和宣傳等大權，對所有高官的一舉一動都看得清清楚楚。他的意志變成黨的意志，他的想法成為國家政策，也許有人會提出補充，但無人敢反對。在這種情況下，兩會不會有針對他的權鬥。

我們從2月最後一天中共和國家的七大機構領導向習述職也已看到這點。這個儀式進行了三年，若真有人敢挑戰他，倒讓人刮目相看了。另外，兩會一般也不以人事為主。故如有對今年兩會權力鬥爭的傳言，姑妄聽之而已。

鄧聿文

中國戰略分析智庫研究員