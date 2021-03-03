【本報訊】721案發至今逾年半，昨首次有目擊證人在法庭上進行認人，認出被告之一、八鄉鄉委會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌，當晚在元朗站手持逾60厘米長棍，在月台指嚇列車乘客。控方亦透露，唯一還柙的受審被告蔡立基，被通緝翌日接到警方電話後即掛線，其後無法再打通，被捕前疑有潛逃迹象。

作供男證人C在2019年案發後三個半月，即當年11月中，在警方認人手續認出本案第七被告鄧英斌（61歲）曾在月台現身。C昨在庭上供稱，鄧當晚在月台上步行，拿着超過60厘米長的棍狀武器指嚇市民，未有衝入列車車廂；而與鄧隨行的五至六名白衣人，部份持棍或藤條。庭上進行認人，坐在犯人欄的鄧拉下口罩，C確認當晚見過他。

警指第八被告疑有潛逃迹象

控方昨播放市民在月台拍攝片段，以及連接元朗站F出口的形點II商場多段閉路電視片段，指鄧在白衣人群中。商場片段拍到白衣人施襲後離開元朗站，有人揮動疑似國旗，以旅行團領隊的姿態提醒白衣人行進方向。鄧手持長木棍，長度大約由地面至他腋窩位置。鄧的代表大律師稱不會爭議被告身份，直認月台片段中穿黑白色上衣的人「就係第七被告」。

另外，主控官周天行昨稱第八被告維修技工蔡立基（40歲）被捕前曾有潛逃迹象，指被告被通緝後翌日，警方曾成功致電蔡，但表露身份即遭蔡掛線，再致電已打不通。警方同日上門亦找不到被告，最終在被告住所附近看見被告與朋友一起，才將他拘捕。辯方表示，未聽過控方有此指控，指警方在上門同日下午已拘捕蔡，形容是「唔喺屋企咪搵佢唔到，就係咁簡單」。