已退出公民黨的前立法會議員譚文豪，因參加初選而被控以《國安法》下的「串謀顛覆政權罪」，譚昨日在犯人欄陳詞，隔空訴說對家人的思念，不少巿民今日也在冷雨下撐傘排隊，支持由譚文豪及公民黨林瑞華合夥開設的茶餐廳「一日三餐」。《蘋果》記者今午3時在現場所見，雖然已經過了午餐人流高峯時段，店內仍是坐無虛席，顧客要在門外排隊等候入場。

曾在前年民主派初選投票、今日冒雨排隊光顧的周小姐稱，對於譚文豪要面對審訊，感到十分傷心，「點解要咁？點解佢（譚文豪）要咁樣俾人困住？」她說今日到場支持譚的茶餐廳，只是應有之義，「佢（譚）喺（法庭）入面撐緊，我哋都要撐住（佢）㗎嘛！」她坦言，目前只希望譚文豪能「撐住」，並說現時在香港有很大無力感，想不到還能做甚麼，「只能見步行步，煮到埋嚟就食」。

同樣冒雨排隊光顧的朱媽媽則稱，過去都有光顧不同黃店，今早知悉譚文豪昨晚只能透過犯人欄，表達對家人的思念後，感到十分傷感，「我自己都喊咗，諗起自己點樣對啲仔女」。

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