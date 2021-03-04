私家醫生本周二（2日）起為市民接種科興疫苗，每名私家醫生暫時收到80針，不少預約爆滿，本周內將打完80針。有私家醫生選擇在自己診所接種科興疫苗，強調對感染後預防重症和入院保護率有8成，但經過63歲老翁接種科興疫苗後不足兩日離世個案後，會盡量為市民做身體檢查，包括量血壓和「篤手指」監測血糖，醫生呼籲慢性病患者找相熟家庭醫生接種。

全科醫生鍾偉傑在剛過去的周二（2日）收到80針科興疫苗，開始為市民接種，首日已打了20針，主要是60歲以上長者，其餘60針將相繼在本周內打完，暫未有病人「甩底」。他指因診所主要看熟客，大部份人以往已打過流感或肺炎鏈球菌疫苗，至今未有市民反映身體不適，「比我想像中好，因為都係新，未打過，頭幾個都係有啲擔心，我全程坐出面陪住佢哋，點啊有冇咩唔舒服，打咗10幾個後冇嘢都ok」。

籲慢性病患者找相熟家庭醫生接種

他指因接種疫苗都需要預約，接種前會先ＷhatsＡpp接種須知給病人閱讀，加快打疫苗流程，不過日前發生患糖尿病的63歲老翁接種科興疫苗後不足兩日即離世事件後，他在接種前會「問多兩句」，包括對方是否糖尿病患者、最近血糖指數等，如時間許可會做簡單身體檢查，如量血壓、聽心肺和「篤手指」驗血糖，希望市民更安心。鍾指社區中心沒有這些設備，亦較難見醫生，呼籲患慢性病病人如有憂慮，應找相熟家庭醫生接種較安心。

鍾醫生指因看到友人預約社區中心「好難book」，時間亦不方便，故最終自己亦選擇打科興疫苗，強調雖然BioＮTech整體保護率達94%，科興整體只有50多%，但它對感染後預防重症和入院保護率仍有8成。接種時診所姑娘先用一枝針抽出疫苗，再換新針頭注射，鍾指因第一下抽取液體時需「拮穿」疫苗瓶口膠塞，或令針頭變鈍，換新針頭「利啲就冇咁痛」。

家庭醫生：暫有兩長者因擔心取消接種預約

家庭醫學專科醫生朱偉星指，會見每位接種疫苗市民時都會按風險作建議，暫時有兩位已預約長者因擔心取消接種，其預訂的80針已快用完一半。他指有需要會即場為市民量血壓或「篤手指」，但認為即時一個測量意義不大，如非舊病人會加強問病史。

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