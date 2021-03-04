【不斷更新】47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件連續第四天在西九龍裁判法院提堂。各人已遭扣押五日四夜，法庭今日繼續處理各被告的保釋申請。經過近32小時的聆訊，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德已聽取各被告的保釋陳詞，但因有多名被告突然解聘律師，約有10人要求作補充陳詞，案件今繼續研訊。蘇官昨指今日或會有保釋決定，亦會處理是否剔除《刑事訴訟程序條例》9P(1)條禁止報道保釋程序限制。

【12:12】大狀黃瑞紅正為吳敏兒補充陳詞，吳敏兒邊聽邊低頭拭淚，律師團隊連忙給她紙巾。被告席上的袁家蔚亦拉下口罩不停拭淚。坐於吳敏兒右邊的鄭達鴻也忍不住落淚。而毛孟靜本來並非坐吳旁邊，亦特意走到吳左邊坐下，撓著吳的手並輕輕安慰她。陳詞中的黃瑞紅都一度哽咽，以哭腔陳詞。

【11:40】楊雪盈陳詞完畢。

張可森希望自行補充，「我得幾句想補充。」蘇官詢問代表律師是否繼續代表張，其代表律師稱張希望可以自行陳詞。蘇稱「咁，好啦，你講啦。」張可森陳詞完後，回到坐位時，尹兆堅拍一拍他手臂，以示支持。

【11:28】聆訊首天因體力不支而暈倒的楊雪盈，昨解聘大狀，開始親自陳詞。她向法庭表示，抱歉當晚在庭上暈倒，並感謝有機會陳詞。

【11:08】林卓廷開始親自陳詞，其間哽咽，旁邊有人向遞向他紙巾，他遂稱：「唔該。」陳詞後，他結語：「願我的家人、親人、朋友，平安、幸福、健康。」庭上有人拍掌。

【11:08】何桂藍發言完畢，沒有繞過眾多被告回到自己座位，反而單手按著後方欄杆，跳起跨過後方的椅子，返回自己的位置就座。主審庭內傳出掌聲。

【11:03】昨日解聘大狀的何桂藍開始發言。她走到被告席前，對住收音咪發言，雙手按著前方的桌子，身體微微前傾，直視蘇官陳詞。

【10:50】大律師查錫我向法庭透露，何啟明仍在醫院留院，未能出席聆訊。

昨晚解聘大狀的李予信開始自行陳詞。

【10:44】甫開庭，律政司副刑事檢控專員楊美琪表示，十分關注昨晚有傳媒之報道違反《刑事訴訟程序條例》9P(2)條限制，即發佈本案保釋程序的受限制內容，重申有關報道對被告造成不公，亦對法律穩健性有不良影響。

楊續指出，在黎智英涉國安法一案中，高等法院法官彭寶琴表明，為了保障被告利益及審訊公正，傳媒只可報道法例中涵蓋的保釋事項。因此，控方希望法庭可公開提醒大眾遵循有關法例，以免造成任何不必要影響。

大律師馬維騉回應指，不知楊指的是甚麼報道，僅留意到昨日傳媒廣泛報道他提出的剔除報導保釋限制申請，即探討是否可以報道保釋程序，希望律政司可以具體指出有甚麼報導涉嫌違例。

總裁判官蘇惠德表示，現時不是處理傳媒有否違例，但提醒公眾及傳媒必須遵循法例限制，除非法庭下令撤銷有關限制。

【10:43】開庭。

【10:33】被告開始入庭。

【10:25】有法庭職員通知家屬，指因被告未到齊，律師亦需時索取指示，故不能準時開庭。

【10:12】原定開庭時間已過，記者室的直播畫面所見，只有少量法律代表已就座，被告仍不見蹤影。

47名被告為戴耀廷（56歲，退休）、區諾軒（33歲，大學客席講師）、趙家賢（35歲，東區區議員）、鍾錦麟（32歲，西貢區議員）、吳政亨（42歲，無業）、袁嘉蔚（27歲，南區區議員）、梁晃維（23歲，中西區區議員）、鄭達鴻（32歲，東區區議員）、徐子見（53歲，東區區議員）、楊雪盈（34歲，灣仔區議員）、彭卓祺（26歲，南區區議員）、岑子杰（33歲，沙田區議員）、毛孟靜（64歲，無業）、何啟明（32歲，深水埗區議員）、馮達浚（25歲，從事數碼營銷）、劉偉聰（53歲，大律師）、黃碧雲（61歲，無業）、劉澤鋒（24歲，議員助理）、黃之鋒（24歲，無業，正於赤柱監獄服刑）、譚文豪（45歲，商人）、李嘉達（29歲，觀塘區議員）、譚得志（49歲，現因其他案件還柙）、胡志偉（58歲，無業，現因其他案件還柙）、施德來（38歲，無業）、朱凱廸（43歲）、張可森（27歲，屯門區議員）、黃子悅（23歲，學生）、伍健偉（25歲，元朗區議員）、尹兆堅（51歲，葵青區議員）、郭家麒（59歲，醫生）、吳敏兒（50歲，職工盟主席）、譚凱邦（40歲，荃灣區議員）、何桂藍（30歲，無業）、劉頴匡（27歲，辦公室助理）、楊岳橋（39歲，大律師）、陳志全（48歲，無業）、鄒家成（24歲，學生）、林卓廷（43歲，北區區議員）、范國威（54歲，西貢區議員）、呂智恆（38歲，社工）、梁國雄（64歲，無業）、林景楠（32歲，商人）、柯耀林（49歲，西貢區議員）、岑敖暉（27歲，荃灣區議員）、王百羽（30歲，元朗區議員）、李予信（27歲，東區區議員）、余慧明（33歲，醫管局文職人員）。

本案的案件主管為警隊國安處高級督察張堃婷、律政司派出副刑事檢控專員楊美琪代表。控方於提堂首天申請將案押後三個月，並反對各人保釋。各被告均申請保釋，部份被告亦反對押後三個月，認為押後太久，亦指警方應先作充分調查，有足夠證據才落案起訴。

各人被控一項串謀顛覆國家政權罪，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，在香港一同串謀及與其他人串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或者參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，即：

(i) 為以下目的宣揚、進行或參與一項謀劃，旨在濫用其當選立法會議員後受《基本法》第73條受託的職權—

在立法會取得大多數控制權，藉以對香港特別行政區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過；

迫使行政長官根據《基本法》第50條解散立法會，從而癱瘓政府運作；

最終導致行政長官因立法會解散和重選的立法會拒絕通過原財政預算案而根據《基本法》第52條而辭職；

(ii) 為達致該謀劃，參與或不參與立法會選舉，及/或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉；

(iii) 承諾或同意當選立法會議員後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人當選立法會議員後，在審核和通過政府提出的財政預算或公共開支時，按照該謀劃，行使或不行使其根據《基本法》第73條所訂的職權；

(iv) 承諾或同意在該選舉中當選後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人在該選舉當選後，故意或蓄意不履行，或故意或蓄意疏於履行其立法會議員職責，即擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務；

嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能的行為。

【案件編號：WKCC813/21】

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