因為一個劉利群的升遷問題，大公文匯大作文章。本來，升某人降某人，都是特區政府內部的事，依「一國兩制」的分野，輪不到大公文匯指手劃腳，但今日香港權柄，在西環不在中環，這一點林鄭都深有體會了吧？

本來，劉利群要升不升，她的上司或上司的上司說了算，但今時唔同往日，大公文匯一出聲，林鄭還敢說「不」嗎？林鄭若夠膽照升劉利群，至少證明一國兩制還未「死淨」，怕只怕未等劉利群升上去，林鄭自己先要走人了。

在董建華、曾蔭權任內，中央任命了特區主要官員後，日常工作都由特區政府自理，基本法規定中央只管軍事與外交，當其時表面上還都依法行事。自梁振英上台次日即到中聯辦謝票那時開始，中央與特區政府的關係就進入「新階段」了。中央步步入侵，特區政府步步後退，到今日，連特區政府升遷一個中層官員，中央都可以「說三道四」，不但說，說了還一定要有效，特區政府還不能不從。

本來，中聯辦如對這個升遷令有意見，完全有渠道與禮賓府溝通，中聯辦派個官員，打個電話給特區政府相關負責官員，如此這般婉轉提點一下，林鄭政府即刻識做了，何必要動用大公文匯，把事情公開，給林鄭政府難看呢？

西環借左報宣旨對內外確立主權

首先，當然是貶低特區政府，提高中央管治威信。事情公開了，林鄭吃一悶棍，又不敢爭辯，又不得不照辦，那香港誰話事，特區上下各級官員都明白了，建制派都明白了，七百萬香港人都明白了，外國駐港領事和機構都明白了，那比起私底下的溝通好處多很多。

其次，那是告誡香港各級官員，誰才是真老闆，不是你的領頭上司，不是各司局長，不是林鄭，是中聯辦和港澳辦。日後你不能只聽上司的話，更要主動、積極、認真聽取左媒的傳達出來的訊息，聽取中聯辦和港澳辦的意旨。

再次，那是告訴香港建制派不同山頭，不要相信小道消息，不要靠私下串連結黨營私，一切權力歸中央，各人的利害榮辱，不操在特區官員手上，操在中聯辦和港澳辦手上。特區政府只是一塊牌子，一群傀儡而已，不認清時勢，隨時誤了自己的前程。

最後，那是告訴全世界，香港的事絕對是中共自己家事，不容外國干涉。外國說外國的，中共做中共的。今日干涉特區政府的官員升遷，今後對香港的行政、立法、司法，中央都會隨時出聲，形成規矩，全面管治陸續有來，而且會越來越直接，兩制不兩制，大家少囉嗦。

猶抱兩制舊腦筋見零政治智慧

在這個轉折點上，最笨的還是葉劉。葉劉做了大半輩子行政官，沾染港英舊部留下來的「陋習」，一副舊腦筋，不知進退。時至今日，葉劉還認為中央是中央，特區是特區，證明她的「政治智慧」也是零蛋。

用中共習慣用語，現在是中央全面管治香港的「攻堅期」，就是風頭火勢、政治對決的關鍵時刻。香港民主運動震動全世界，中共動用軍隊鎮壓香港人的計劃，因特朗普喝止不能成事，好不容易立了國安法，加上疫情來襲，才把全民抗爭鎮壓下去。

現在市面初定，中共正落手全面清算民主派，內外交困壓力很大。在這個節骨眼上，中共借劉利群升遷事，橫手干預，敲山震虎，正是「乘勝追擊」之舉，全面整治香港的政治架構，將權力收歸己有。葉劉偏偏在這時刻跳出來「說三道四」，不但幫倒忙，而且有食碗面反碗底之嫌。

眼下多少建制世界仔正競相表現，爭取「火線入黨」，多少人正爭崩頭乘機上位，葉劉鬼迷心竅，以為她還有人「照住」，還想博取各級政府官員的好感。她不知道，她這一衝動勢將耗盡數十年積累的政治資本，她在「大是大非」問題上軟弱遊移，得罪左媒冇運行，她問鼎特首之夢就「係咁先」了。

方圓

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