【本報訊】民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙去年6月同意將「要求南區警區提供處理精神上無行為能力人士個案資料」議題列入議程，惟民政事務處派駐區議會的秘書拒絕，會議上更與南區民政事務專員拉隊離場，事後又沒將會議紀錄傳閱。羅早前提司法覆核，指秘書未有履行法定責任。高院法官周家明昨頒判詞，指政府即使沒有法定責任徵詢區議會意見，亦不代表秘書可違反會議常規下的職責，認為案件有可爭拗之處，決定受理案件，擇日審訊。

官︰有可爭辯之處

申請人羅健熙，答辯人為南區民政事務處高級行政主任葉偉思。

判詞指，根據《區議會條例》，區議會的諮詢職能包括就影響區內居民的福利事宜，及公共設施及服務的提供和使用，向政府提供意見。雖然政府立場指，有關議題並不影響南區居民的福祉，不屬諮詢區議會的範疇，但法官認為該議題是否屬於區議會諮詢職能範圍，有可爭辯之處。

法官續指，雖然政府稱無憲法責任諮詢區議會，但有關問題具重要性兼可作爭拗。再者，即使政府沒有法定責任要諮詢區議會，亦不代表秘書可隨意違反會議常規下的職責，包括分發會議文件和準備及上傳會議紀錄。

涉案議題去年6月由當區區議員袁嘉蔚提出，稍後秘書處去信羅，指議題不符《區議會條例》和區議會常規。但羅認為問題與當區居民有關，屬於地區性，堅持將議題納入會議議程。

案件編號：HCAL1827/20