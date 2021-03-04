民主派總辭後，立法會財委會下月將首次在民主派議員全面缺席下，審議《財政預算案》，42名現任議員合共提出3,249條提問，比上年6,804條少近一半。提出最多問題的是熱血公民鄭松泰，共提出250條問題，這較過去幾年均以提出約1,000條問題稱冠的工黨張超雄，減少逾7倍。

根據財委會主席陳健波提供的資料，過去5年議員就預算案提出的問題數目維持在6,000至7,000條左右，過去4年提出最多書面問題的首5名議員均為民主派議員，其中提問最多的工黨前議員張超雄維持在每年提出約1,000條問題。

至於今年就預算案提出最多問題的是非建制派的鄭松泰，他共提出250條問題，其次為提出185條問題的經民聯梁美芬；第三為醫學界陳沛然，之後依次為馬逢國和民建聯柯創盛。

今年教育局接獲最多問題，有237條，其次是社署、商務及經濟發展局、食物及衛生局等。

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