【本報訊】14歲少年前年11月16日凌晨參與旺角街頭示威，逃避警方掃蕩時投擲一枚汽油彈，汽油彈着地起火，少年最後被防暴警察擒獲。少年早前承認暴動及企圖縱火罪，昨被判入勞教中心。法官練錦鴻稱不排除少年受到學者或政客宣傳影響，令他認為可違法達義，以為違法後可獲原諒，練官直指這是歪理。

辯方昨為已16歲的被告求情稱，背景及勞教中心等報告內容正面，被告對其行為感到非常後悔，他被捕後向警方坦承做錯事，家人願意協助被告重過新生，校方亦協助被告重讀中四，望法官依報告建議，判被告入勞教中心。

「或受政客宣傳影響」

練官判刑時稱，被告扔汽油彈雖沒傷人，但會令氣氛更緊張，助長示威者，令警方執法添上困難。法庭處理年輕被告判刑時一般會考慮給他們改過自新的機會，惟判刑亦需在保護社會大眾利益之間取得平衡。練官強調，被告若是成年人，必遭判監；指被告當時的衣着與裝束與暴力示威者無異，是存心參與暴力示威，不接納被告受人慫恿才扔汽油彈的說法。

練官又指，不排除被告受到學者或政客宣傳影響，以為違法可達義。練官指法律有清楚釐定，是基本限制市民的規條，違法是否可能達義屬個別的理解，犯案者認為違法可獲原諒是一個歪理，因「達義」是主觀想法，每人想法都不同。被告犯法，便得接受法律後果。練官認為被告需要接受短暫、有輔導服務的判刑，遂依報告建議判被告進入勞教中心。

事發時有示威者築起傘陣，用雜物堵路，與警方防線對峙。示威者向警方照射雷射光和掟磚，被告在山東街與砵蘭街街角的便利店門口投擲一枚汽油彈，汽油彈在警員20米外着地起火。被告拔腿逃走，終被警員制服。他接受警誡時稱有人給他汽油彈，教他擲到地上。

辯方早前呈上被告班主任及社工等人所寫的求情信，讚揚被告為人認真有禮，連年參加音樂比賽，準備應考七級鋼琴試。

被告原被控在非法集結中使用蒙面物品及管有物品意圖摧毀財產罪，涉及佩戴圍巾和背包藏有士巴拿。控方不提證供起訴，兩罪撤銷。

案件編號：DCCC539/20