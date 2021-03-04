關注香港人權的英國民間組織「香港監察（Hong Kong Watch）」昨發表《紅色資本：改變香港政局的無形之手》研究報告，解釋中共政府如何透過「紅色資本」滲透、脅迫香港，警告民主社會要香港為鑑，警惕在紅色資本支配下，如何為社會帶來負面影響。

美國智庫美國傳統基金會（The Heritage Foundation）和《華爾街日報》周四共同公佈新一年度的「全球經濟自由指數」，香港在今年排行榜中直接被除名，原因是香港經濟政策「最終都是由北京控制」。

「香港監察」的報告則提及，自2003年香港與中央簽定《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）後，共產黨已悄悄開始控制香港經濟，包括有「紅色企業」僱員曾被要求支持香港政府，又有中資公司要求員工簽名支持港版國安法等，由傳媒到房地產、政治到金融，經濟結構上的轉變都為香港各個方面帶來了不可忽視的影響。

北京警告國際商界︰須認同國安法 否則如國泰般對待

報告續提到，紅色資本的湧入，令內地商會成為了香港商界的主要參與者，他們決定在哪間傳媒公司可獲得廣告，控制中資公司的僱員如何投票，反而外國商界對於2019年《逃犯條例》修訂的憂慮卻被無視（were batted aside），北京更向國際商界發出最後通牒，「要認同國安法，否則將面臨國泰航空般的對待」。

報告亦分析，雖然近年地緣政治緊張，在中美貿易戰和武漢肺炎的影響下，但中西之間的資本流動卻有增加，中國股票市場總值亦創新高，值得社會關注。報告建議，要採取行動應對紅色資本，包括停止向嚴重侵犯人權的中國公司投資，和制訂類似美國《香港自治法》的政策。

批滙豐積極配合港府︰國際政策制訂者應警惕

「香港監察」政策總監 Johnny Patterson認為，香港20年前的成功，有賴於環球商貿，但紅色資本的崛起扭轉形勢，而最近的趨勢反映國際機構對中國的依賴。他以替政府凍結流亡人士和家屬銀行戶口的香港滙豐銀行為例，批評滙豐積極配合香港政府，該行的取態削弱了英國政府於《中英聯合聲明》的立場。他指滙豐一事應令國際政策制訂者警惕。

Johnny Patterson直言，國際社會是時候清醒，如果繼續任由北京的紅色資本再在非洲、歐洲、拉丁美洲和亞洲投資另一個10年，而不被挑戰，這只會重蹈香港的覆轍。他形容香港是「煤礦裏的金絲雀」，意即香港的衰敗是國際社會的不祥徵兆，故國際要十分留意紅色資本的影響，尋求對策。

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