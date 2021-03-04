前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，聆訊踏入第9天。在車廂目擊案發情況的遇襲證人C繼續接受辯方盤問。證人於警方認人程序中認出橫台山河瀝背村村長、第七被告鄧英斌在月台出現，他在盤問下承認當日只見鄧身處月台，口部有郁動；惟現場太多聲音，他不肯定鄧有否指嚇市民。鄧的大狀則指，C的書面證供提及鄧指嚇月台上的人，庭上卻指是車廂內的人，質疑C狡辯。散庭午休時，鄧似乎對盤問效果甚為滿意，笑向大狀豎姆指讚好。

證人C今早接受第七被告、八鄉鄉委會居民代表及橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲）的代表大律師謝英權盤問。謝一開始便問及C的學歷及職業，C答了幾條問題後反問：「誒⋯⋯我有冇必要回答呢？」法官葉佐文亦問辯方，C的背景與本案有何關係。謝稱有關，但其後沒再堅持追問下去。

指鄧英斌與白衣人走得近 似有共同目欲攻擊車內乘客

C在盤問下稱，在車廂內被白衣人襲擊期間，看見一名穿白衣、黑褲、沒戴口罩的人，拿着木棍與其他白衣男子，「一group人咁」在月台行過。C稱與白衣黑褲男相隔約5米，曾看見該人正面，故在警方認人程序認出他正是鄧英斌。

謝問，C口中的持棍男子有否指罵他及車內乘客，C稱該人口部有郁動，但因有多人同時說話，他辨別不到那把聲音是否來自持棍男子。謝質疑C被襲期間，竟仍能留意到5米外的其他人並認出容貌；C稱因該群人突然行過大叫，且有不友善動作，望着及指住車廂，「覺得有威脅性嘅人行過」，故留意該人。他是在施襲者停頓期間觀察到5米外的人。

在辯方追問下，C承認不肯定鄧英斌有否指嚇車廂內的人，只肯定鄧身邊的白衣人有指嚇乘客，而鄧是該群白衣人的其中一員。法官問C為何覺得該人與白衣人同一夥，C指該人與白衣人走得很近，各持武器，但沒有互相毆鬥，似有共同目的想攻擊車內乘客。

辯方向C指出，被告鄧英斌沒有在月台該位置出現，C也沒可能見過他；即使有見到，鄧也沒手持武器。C不同意。

另外，C在警方錄口供時稱鄧指嚇「月台上的人」，而非車廂內市民。C一度稱錄口供時「我搞錯咗」，辯方即時反駁：「你狡辯啫證人！」C及後解釋，警方錄口供時提及衝突事件發生在元朗站大堂，但他當時在上層列車內，只看見月台情況，故用「月台」概括稱呼列車停泊的樓層。

聆訊下午繼續。

事務律師多次發出明顯冷笑聲 兩被告庭上竊笑

問答期間，當證人表示不記得鄧英斌指嚇時的具體動作，犯人欄內傳出笑聲，只見「飛天南」吳偉南臉部微微側向一旁的鄧英斌，兩人雙眼帶笑意。

辯方處理月台與車廂之別時，一度提高聲線質問證人謂：「咁月台包唔包車廂呀？」再引來鄧英斌與飛天南竊笑。

辯方的事務律師在證人發言或辯方大狀發問時，多次發出明顯的冷笑聲。散庭後，鄧似乎對盤問效果甚為滿意，笑向大狀豎姆指讚好。

下午開庭續審，證人C在控方覆問下補充謂，當時靠近鄧英斌的白衣人有5至6個，一同望向車廂方向。主控周天行播放一段從月台視點拍攝的公開片段，顯示鄧英斌站在列車閘門附近，右手持着一支垂直向下的啡色棍狀物，並與剛從車廂內步出的白衣人交談與對望。控方再播放一段港鐵片段，顯示鄧在月台視點片段的兩分鐘前，手持木棍由大堂沿樓梯走上月台。

聆訊明續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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