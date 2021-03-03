本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（3日）新增14宗武漢肺炎確診，全本地感染，8宗沒源頭；初步確診約10宗。多5棟住宅、4間公司、1所健身室和1間學校要強制檢測。上榜住宅有何文田豪宅君柏1座、將軍澳中產屋苑日出康城緻藍天翠堤、薄扶林置富花園富恒苑、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、葵涌葵盛西邨6座；上榜公司則包括中環Pherform健身室、DHL Express青衣運作中心、嘉里控股鰂魚涌辦公室、Ricoh九龍灣辦公室，以及觀塘秀明小學的師生。

3.3強制檢測場所

政府刊憲，在2月18日至3月3日期間，曾到訪下列5棟住宅逾2小時者、曾到下列5個工作場所上班的人，以及曾到觀塘秀明小學上班和上學的人，須於3月5日或之前檢測；若已在1至3日檢測，可獲豁免。

住宅

●葵涌葵盛西邨6座

●薄扶林置富花園富恒苑（H-11座）

●馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

●何文田君柏1座

●將軍澳日出康城緻藍天翠堤（2 座）

工作場所

●中環萬祥大廈2樓Pherform健身室

●九龍灣一號九龍20樓理光（Ricoh）辦公室

●青衣招商局物流中心9至10樓DHL Express運作中心

●鰂魚涌嘉里中心32樓嘉里控股辦公室

●機場航天城停車場海悅建築工程臨時辦公室

學校

●觀塘秀明小學（學生及員工）

患者到訪 揭樓上酒吧或偷雞迎賓

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君前日在記者會預先披露，一名住九龍城啟晴邨滿晴樓、在中環雲咸街萬祥大廈Pherform健身室任職銷售員的23歲女子（第11035號個案）初步確診。她其後確診，沒病徵，感染源頭不明，但在病毒潛伏期去過中環蘭桂坊德己立街好利商業大廈的Port LKF Bar。而她工作的健身室，全部同事要強制檢測。

《蘋果》到該處視察，發現該酒吧是樓上舖，位於3樓。現時酒吧因預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）須關閉，若該店僅持有酒吧牌照，但照樣營業，則有違反條例之嫌。張竹君前日稱，暫時未知該店持有食肆抑或酒吧牌照，會再跟進。

另外，2名分別為56和27歲、同樣住新蒲崗金橋大廈的確診男子（第11042、11046號個案），同於3月1日發病，並在同日或更早到過青衣招商局物流中心DHL Express運作中心。該工作場所強制檢測所有職員。

名潮群組50確診 3環境樣本驗出武肺

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫群組多1人確診，累計50宗。該名30歲男患者（第11043號個案）3月2日發病，住大角嘴長豐大廈；曾住尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店，相信是與染疫25歲女子（第11028號個案）同赴該酒店Staycation的同住家人。兩人2月22日都去過大角嘴黃頌仁醫務所求診，疑被同場3名染疫求診的名潮食客傳染。

專家袁國勇日前到名潮視察，指該店爆疫原因有二；鮮風量只達牌照要求三分之一，疑令地下樓層短距離空氣播毒；地下樓層茶水間同時放置廚餘及食具，疑致交叉感染。衞生署表示，從名潮食館抽取的48個環境樣本中，3個地下樓層的樣本均驗出武肺病毒，分別來自食客用餐區的空調濾網、茶水間鋅盆渠管內部，及茶水間手推車扶手。

至於染疫無病徵、住在須強檢的新蒲崗麗景樓的23歲女子（第11045號個案），2月27日或更早去過尖沙嘴K11 MUSEA地下樓層，但無去過同屬地下樓層、爆疫的名潮。雖然她未被納入名潮群組，但可能與同屬地下樓層的Cartier（第10995號個案）和Twinkie Cookies（第11027號個案），其各有1名職員染疫有關。她3月1日亦去過觀塘秀明小學。政府指，由於秀明小學有員工確診，學生感染風險高，故職員和學生都要強檢。

BioNTech首日逾9萬預約 科興8%甩底

5個優先組別市民昨早9時起，可在網上預約接種由德國BioNTech研發、中國復星代理的「復必泰」疫苗；首日有逾9萬人預約。由於網站可同時預約中國科興生產的疫苗，如何正確預約BioNTech疫苗？若錯手選擇整體有效率僅62%的科興，又能否轉軚至整體有效率高達92%的BioNTech？《蘋果》整理5個關鍵問題，慎防選錯。

《蘋果》發現，科興原先額滿的接種時段在昨早9時後不斷減少，或反映不少市民選擇轉軚打BioNTech，甚至決定放棄打針，最終全日有8%人甩底。政府早前預告，首輪BioNTech預約時段由3月10至30日，為期3周，提供逾14萬名額，由7間醫管局營運的接種中心負責。其中在西灣河體育館的接種中心，每日最多為2,000人打針。

強制食肆專人執枱 轉崗位須換手套

專家估計，名潮爆疫的原因之一，可能是茶水間同放置已用食具和廚餘，致交叉播毒。政府刊憲由3月4日起，除延長現有社交距離措施，亦順勢強制食肆設執枱專員，否則員工每次執枱後，須更換手套或潔手。違者可能被罰停業3天，或收緊至限桌2人及停晚市堂食3日。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（4日）在薄扶林置富花園、葵盛社區會堂和將軍澳日出康城緻藍天增設流動採樣站，為當區居民及工作人員強制檢測。而位於東涌北公園的流動採樣站，會延長服務至3月12日。

供所有市民

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（至3月7日）

●黃大仙廣場（至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月7日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月7日）

●元朗安興遊樂場（至3月7日）

●天水圍天瑞體育館（至3月7日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月5日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至3月9日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月7日）

●沙田大會堂廣場（至3月7日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●薄扶林置富花園10座（3月4至5日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月7日）

●葵盛社區會堂（3月4至5日）

●沙田第一城10座旁公園（3月3至4日）

●將軍澳蔚藍灣畔2樓網球場（3月3至4日）

●將軍澳日出康城緻藍天地下（3月4至5日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月3日17:55）

11,046宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

200宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多15人出院（第7208、9049、10192、10258、10671、10747、10809、10812、10855、10856、10876、10910、10911、10915、10981號個案）

共10,578人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

224名確診者仍留醫，其中

13人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10379、10904號個案）、

12人嚴重（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10379、10904號個案）、其餘199人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月3日11:00）

兩岸疫情最新數字：內地周二（2日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川5宗、廣東3宗，雲南及陝西分別各1宗，另外新增2宗疑似個案。大陸累計確診89,933宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至3月4日09:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.14億，全球死亡人數超過254萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,871萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.6萬。印度確診人數超過1,112萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,064萬，死亡人數超過25.7萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登周三批評德州和密西西比州共和黨籍州長決定在近日撤銷口罩令並全面重啟經濟活動，是「尼安德特人思維」。尼安德特人（Neanderthal）是生存於舊石器時代的史前人類。拜登在白宮與一批國會議員會面時，指此刻撤銷口罩令是「守舊思維」，將鑄成大錯，令抗疫工程功虧一簣。

●國際刑警周四發表聲明說，中國和南非警方撿獲數千劑假武漢肺炎疫苗，指出那只代表冰山一角。

國際刑警表示，在南非豪登省杰米斯頓（Germiston）的一個倉庫中發現了約400藥瓶假疫苗，相當於約2400劑，另外發現假面罩，三名中國人和一名贊比亞人被捕。另外，中國警方在國際刑警支援下，查獲一個銷售假冒Covid-19疫苗的網絡，突襲工場逮捕了約80人，並在現場查獲3,000多劑假疫苗。國際刑警提醒公眾，目前沒有疫苗可在網上銷售。在網站或暗網上宣傳的任何疫苗均不合法，未經測試且可能很危險。

●專家周四表示，一項根據少數樣本作成的最新初步研究顯示，曾感染南非變種武漢肺炎病毒的人，對其他變種病毒的免疫力可能較好。

根據科學家提出的數據，在55名感染過501Y.V2變種毒株的患者中，只有4%無法抵抗原始病毒的感染。去年底發現的501Y.V2病毒，已成為肆虐南非的主要毒株，促使該國出現第二波疫情。

●土耳其衞生部長科賈周四表示，中國科興公司在土耳其進行的三期臨床試驗結果，該公司的武肺疫苗保護率達83.5%，重症保護率達100%。

土耳其傳媒報道，科賈在記者會上援引土耳其哈切特佩大學的相關數據，第三期臨床試驗中共有10,216名志願者至少注射一劑疫苗或安慰劑。志願者年齡在18至59歲之間。臨床試驗中未出現死亡情況，觀察到的最常見不良反應為疲勞、頭疼、肌肉痠痛、發燒等。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,780,950 (519,064)

印度 11,156,748 (157,471)

巴⻄ 10,722,221 (259,402)

俄羅斯 4,230,707 (85,901)

英國 4,207,119 (124,017)

法國 3,843,241 (87,695)

⻄班牙 3,136,321 (70,247)

意⼤利 2,976,274 (98,635)

⼟⽿其 2,734,836 (28,771)

德國 2,472,896 (71,073)

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