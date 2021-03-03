【本報訊】一名患糖尿病的63歲老翁接種科興疫苗後不足兩日即離世，觸發疫苗「退訂潮」。有份參與接種計劃的家庭醫生林永和指，未來兩日有數名已預約接種疫苗的人士表明「想睇定啲先」，決定暫不接種，不過已有其他市民補上名額。醫學會會長蔡堅表示，昨已發信予負責計劃的公務員事務局局長聶德權，查詢有關疫苗劑數供應和接種事故責任問題等，希望釋除業界疑慮。

蔡堅表示，私家醫生多掌握接種疫苗市民的病歷，亦可在注射前進行身體檢查，認為社區疫苗接種中心「冇可能問到咁詳細」。他續說，現時醫生的醫療保險未有涵蓋疫苗衍生的事故，對有病人接種疫苗後離世感憂慮，「會係邊個負責任呢？咁惟有係小心啲，所有嘢都要問清楚」，故昨已發信予負責的公務員事務局局長聶德權，查詢有關疫苗劑數供應和接種事故責任問題等，希望可釋除業界疑慮。

市民要求建制派取消登記不果

家庭醫生林永和稱，自己昨日有為接種的市民詳細身體檢查，「有啲甚至會幫佢嘟手指，Check埋血壓」，強調接種服務會視乎市民意願，「最緊要大家覺得安樂先好打啦。」

另外，有民主派區議員昨收到不少長者求助，指早前在建制派協助下登記注射科興疫苗，惟得悉有死亡個案後，欲要求議辦職員取消登記卻不果，要改為向民主派議員求助。工黨荃灣區議員趙恩來表示，不少長者擔心缺席預約會喪失注射其他疫苗的機會，因此欲取消預約。